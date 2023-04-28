"Разведешься – придешь". Мишина высказалась об отношениях с женатым мужчиной

"Разведешься – придешь", – написала Мишина.

Пост актриса сопроводила снимком в сером бюстгальтере и юбке с низкой линией талии.





Фото: misha.k.ua / Instagram

В начале апреля Мишина призналась, что у нее был роман с женатым мужчиной.

"Когда я это прошла, я поняла, что в моей жизни больше не будет женатых мужчин. Потому что я больше не буду никогда лезть... Во-первых, я не знала об этом. Я узнала, когда узнала, – все уже развалилось. Конечно, мы расстались. Но если ты осознанно идешь на это, то должна понимать последствия", – заявила актриса.