"Разведешься – придешь". Мишина высказалась об отношениях с женатым мужчиной

"Разведешься – придешь", – написала Мишина.
Пост актриса сопроводила снимком в сером бюстгальтере и юбке с низкой линией талии.
В начале апреля Мишина призналась, что у нее был роман с женатым мужчиной.
"Когда я это прошла, я поняла, что в моей жизни больше не будет женатых мужчин. Потому что я больше не буду никогда лезть... Во-первых, я не знала об этом. Я узнала, когда узнала, – все уже развалилось. Конечно, мы расстались. Но если ты осознанно идешь на это, то должна понимать последствия", – заявила актриса.
Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В феврале 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ "Я люблю Україну".
Мишина одна воспитывает сына Платона, которого родила 11 апреля 2012 года. О том, кто отец мальчика, актриса умалчивает.
В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года актриса заявила, что рассталась со своим избранником.