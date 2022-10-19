"Ребята на передовой отдают жизни, а вы клубы открываете", "Это дно". На Салтовке в Харькове октрылся ночной клуб. В сети возмутились

"Болеро приглашает всех на открытие. Танцы, конкурсы и развлечения. Вход свободный с обязательным предварительным заказом. Количество мест ограничено", – анонсировал работу ночного клуба Белогрищенко.
Публикацию активно обсуждают в комментариях.
"Что празднуем? Война закончилась", – поинтересовалась пользовательница Facebook Инесса Пустовалова.
"Ребята на передовой отдают свои жизни, а вы клубы открываете. Весело, но не всем", – отреагировала в комментариях под постом Tanya Oleksiivna.
"Вы очень "интересный" мужчина. А почему кто-то должен сидеть в окопах, а вы в клубе? Это дно" – возмутилась Алеся Щербак.
"Чтобы не сойти с ума, нужны хоть какие-то радостные мгновения. Слава богу, что открываются в Харькове развлекательные заведения. Да, это небезопасно, но это выбор человека – идти или нет. А отдых и маленькие радости харьковчанам необходимы", – поддержала открытие клуба харьковчанка Инна Данилова.
Клуб "Болеро" фигурировал ранее в СМИ как место, где произошла перестрелка.
Во время пандемии коронавируса заведение продолжало работать вопреки запрету (Харьков находился в красной зоне по количеству выявленных случаев заражения).
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.
Городской голова Игорь Терехов заявил, что утром 18 октября в Харькове прозвучало две серии взрывов. По предварительной информации, под удар попал район одного из промышленных предприятий города.