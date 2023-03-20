"Ребята, ну что с головой?" Макаревич рассказал, что в РФ устроили всенародное голосование о его дальнейшей судьбе в стране

"Интереснейший проект запущен в сети с небывалым размахом. Проект озаглавлен – ни много ни мало – "Изменники Родины". Всенародное голосование. Что касается меня – изложена моя биография (довольно достоверно), в конце – три кнопки для народа: "Может ли артист работать в России?" Даются варианты: "Да", "Нет", "Может, если извинится" (???). Отсутствует самая главная кнопка: "Он хочет работать в России или нет? Ребята, ну что с головой?" – написал музыкант.

Контекст:

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Он назвал эту войну трагедией, а президента РФ Владимира Путина – вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку".

Сейчас Макаревич с семьей живет в Израиле.

В сентябре 2022 года российский минюст внес его в список "иноагентов".