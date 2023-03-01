Бульвар Шоубиз
 
01 марта, 2023
 
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Водолаз, дантист, пионер, матрос, космонавт. Макаревич показал новую серию своих рисунков

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Макаревич: Я еще не решил, как назвать эту серию. Возможно, "Дороги к солнцу"
Макаревич: Я еще не решил, как назвать эту серию. Возможно, "Дороги к солнцу"
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич, осудивший военную агрессию РФ против Украины и переехавший в Израиль, 28 февраля разместил в Facebook подборку своих сюжетных картин.

"Я еще не решил, как назвать эту серию. Возможно, "Дороги к солнцу", – написал он.

Героями новых картин Макаревича стали водолаз, гид, дантист, балерины, пионер, матрос, космонавт. Все рисунки сопровождают ироничные тексты.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/pfbid02savpGAnjYgaAZ7r17R8YTUtkHVmbAczct6bjafrvqTEUosjVPnDyCn6HGBBhiy8Fl

Контекст:

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.

Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.

Теги: Андрей Макаревич, художник, поэт, картина, Машина времени, музыкант
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