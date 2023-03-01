Водолаз, дантист, пионер, матрос, космонавт. Макаревич показал новую серию своих рисунков

"Я еще не решил, как назвать эту серию. Возможно, "Дороги к солнцу", – написал он.

Героями новых картин Макаревича стали водолаз, гид, дантист, балерины, пионер, матрос, космонавт. Все рисунки сопровождают ироничные тексты.

Контекст:

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.

Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.