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31 июля, 2023
 
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Ризатдинова снялась топлес на испанском пляже с книгой в руках. Ранее она сообщила о череде разочарований в своей жизни

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Ризатдинова отдыхает в Барселоне
Ризатдинова отдыхает в Барселоне
Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова 30 июля разместила в Instagram пляжное фото, на котором запечатлена топлес на одном из пляжей в Барселоне.

Спортсменка позирует, лежа на пляже спиной к объективу. Во время съемки она одной рукой прикрыла грудь, а второй придерживала развернутую перед собой книгу. Лиф от купальника Ризатдинова положила рядом с собой.

Пляжный образ она дополнила черной косынкой от итальянского бренда Prada.

26 июля спортсменка также обнародовала фото топлес, сообщив о трудностях в своей жизни.

"Несмотря на улыбку на моем лице, июль стал для меня болезненным месяцем, полным разочарований, – написала она. – Все сыплется, как карточный домик, руки опускаются от разочарований и ты не понимаешь, куда двигаться дальше. 

Контекст:

Ризатдинова родилась в 1993 году в Симферополе. Она – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). После завершения карьеры спортсменка основала собственную академию и занимается тренерской деятельностью. Награждена орденами княгини Ольги III (2013) и ІІ (2016) степеней.

В ноябре 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый украинский бизнесмен Александр Онищенко признался, что является отцом ребенка. Пара не состояла в браке. Спортсменка одна воспитывает сына.

После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину спортсменка вместе с сыном уехала за границу.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Барселона, пляж, Анна Ризатдинова, топлес
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