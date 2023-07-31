Ризатдинова снялась топлес на испанском пляже с книгой в руках. Ранее она сообщила о череде разочарований в своей жизни

Спортсменка позирует, лежа на пляже спиной к объективу. Во время съемки она одной рукой прикрыла грудь, а второй придерживала развернутую перед собой книгу. Лиф от купальника Ризатдинова положила рядом с собой.
Пляжный образ она дополнила черной косынкой от итальянского бренда Prada.
26 июля спортсменка также обнародовала фото топлес, сообщив о трудностях в своей жизни.
"Несмотря на улыбку на моем лице, июль стал для меня болезненным месяцем, полным разочарований, – написала она. – Все сыплется, как карточный домик, руки опускаются от разочарований и ты не понимаешь, куда двигаться дальше.
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Ризатдинова родилась в 1993 году в Симферополе. Она – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). После завершения карьеры спортсменка основала собственную академию и занимается тренерской деятельностью. Награждена орденами княгини Ольги III (2013) и ІІ (2016) степеней.
В ноябре 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый украинский бизнесмен Александр Онищенко признался, что является отцом ребенка. Пара не состояла в браке. Спортсменка одна воспитывает сына.
После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину спортсменка вместе с сыном уехала за границу.