Ризатдинова снялась топлес на испанском пляже с книгой в руках. Ранее она сообщила о череде разочарований в своей жизни

Спортсменка позирует, лежа на пляже спиной к объективу. Во время съемки она одной рукой прикрыла грудь, а второй придерживала развернутую перед собой книгу. Лиф от купальника Ризатдинова положила рядом с собой.

Пляжный образ она дополнила черной косынкой от итальянского бренда Prada.

26 июля спортсменка также обнародовала фото топлес, сообщив о трудностях в своей жизни.

"Несмотря на улыбку на моем лице, июль стал для меня болезненным месяцем, полным разочарований, – написала она. – Все сыплется, как карточный домик, руки опускаются от разочарований и ты не понимаешь, куда двигаться дальше.

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