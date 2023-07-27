"Руки опускаются от разочарований". Ризатдинова снялась топлес на пляже и рассказала о проблемах в своей жизни

Спортсменка позирует, сидя на пляже в плавках. Свой образ она дополнила черной косынкой от итальянского бренда Prada.
"Несмотря на улыбку на моем лице, июль стал для меня болезненным месяцем, полным разочарований, – написала спортсменка. – Все сыплется, как карточный домик, руки опускаются от разочарований, и ты не понимаешь, куда двигаться дальше. В голове куча мыслей, и нет конкретики, как жить дальше. Ты будто застряла между вселенными и не знаешь, как найти верный путь".
Она также отметила, что от хорошего отношения люди начинают наглеть. Ризатдинова не стала уточнять подробности ситуации.
Ризатдинова родилась в 1993 году в Симферополе. Она – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). После завершения карьеры спортсменка основала собственную академию и занимается тренерской деятельностью. Награждена орденами княгини Ольги III (2013) и ІІ (2016) степеней.
В ноябре 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый украинский бизнесмен Александр Онищенко признался, что является отцом ребенка. Пара не состояла в браке. Спортсменка одна воспитывает сына.
После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину спортсменка вместе с сыном уехала за границу.