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27 июля, 2023
 
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"Руки опускаются от разочарований". Ризатдинова снялась топлес на пляже и рассказала о проблемах в своей жизни

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Ризатдинова: Несмотря на улыбку на моем лице, июль стал для меня болезненным месяцем, полным разочарований
Ризатдинова: Несмотря на улыбку на моем лице, июль стал для меня болезненным месяцем, полным разочарований
Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова 26 июля разместила в Instagram пляжное фото, на котором запечатлена топлес.

Спортсменка позирует, сидя на пляже в плавках. Свой образ она дополнила черной косынкой от итальянского бренда Prada.

"Несмотря на улыбку на моем лице, июль стал для меня болезненным месяцем, полным разочарований, – написала спортсменка. – Все сыплется, как карточный домик, руки опускаются от разочарований, и ты не понимаешь, куда двигаться дальше. В голове куча мыслей, и нет конкретики, как жить дальше. Ты будто застряла между вселенными и не знаешь, как найти верный путь".

Она также отметила, что от хорошего отношения люди начинают наглеть. Ризатдинова не стала уточнять подробности ситуации.

Контекст:

Ризатдинова родилась в 1993 году в Симферополе. Она – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). После завершения карьеры спортсменка основала собственную академию и занимается тренерской деятельностью. Награждена орденами княгини Ольги III (2013) и ІІ (2016) степеней.

В ноябре 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый украинский бизнесмен Александр Онищенко признался, что является отцом ребенка. Пара не состояла в браке. Спортсменка одна воспитывает сына.

После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину спортсменка вместе с сыном уехала за границу.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Анна Ризатдинова, топлес
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