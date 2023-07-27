"Руки опускаются от разочарований". Ризатдинова снялась топлес на пляже и рассказала о проблемах в своей жизни

Ризатдинова: Несмотря на улыбку на моем лице, июль стал для меня болезненным месяцем, полным разочарований Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Спортсменка позирует, сидя на пляже в плавках. Свой образ она дополнила черной косынкой от итальянского бренда Prada.

"Несмотря на улыбку на моем лице, июль стал для меня болезненным месяцем, полным разочарований, – написала спортсменка. – Все сыплется, как карточный домик, руки опускаются от разочарований, и ты не понимаешь, куда двигаться дальше. В голове куча мыслей, и нет конкретики, как жить дальше. Ты будто застряла между вселенными и не знаешь, как найти верный путь".

Она также отметила, что от хорошего отношения люди начинают наглеть. Ризатдинова не стала уточнять подробности ситуации.