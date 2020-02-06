Ризатдинова занялась боксом

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова, участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" разместила в Instagram фото из спортзала, снятое во время занятий боксом.
"Должна вам сказать, отлично снимает стресс", – написала она.
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Должна вам сказать , отлично снимает стресс * #boxing #underarmour @underarmourukraineofficial @underarmourwomen #sport #motivation #passion @fizika.ua
Вместе с тем Ризатдинова делает и упражнения для растяжки.
"В такую погоду самое время заняться спортом", – написала гимнастка.
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В такую погоду * самое время заняться спортом * @underarmourukraineofficial @underarmour #stretching #sport #motivation #passion @fizika.ua
Анна Ризатдинова родилась 16 июля 1993 года в Симферополе. Она бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013).
В шестом сезоне шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Ризатдинова и танцовщик Александр Прохоров заняли второе место.