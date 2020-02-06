Ризатдинова занялась боксом

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова призналась, что снимает стресс с помощью тренировок по боксу.

Ризатдинова: Должна вам сказать, отлично снимает стресс Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова, участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" разместила в Instagram фото из спортзала, снятое во время занятий боксом.

"Должна вам сказать, отлично снимает стресс", – написала она.

Вместе с тем Ризатдинова делает и упражнения для растяжки.

"В такую погоду самое время заняться спортом", – написала гимнастка.

Анна Ризатдинова родилась 16 июля 1993 года в Симферополе. Она бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013).

В шестом сезоне шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Ризатдинова и танцовщик Александр Прохоров заняли второе место.