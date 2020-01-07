Ризатдинова показала сына от Онищенко

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова показала сына Романа, отцом которого является беглый нардеп Александр Онищенко.

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова в Stories Instagram показала своего сына Романа.

Вместе они посетили шоу "Тайна новогодних игрушек" во Дворце искусств "Украина" в Киеве.

Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Анна Ризатдинова родила сына Романа 12 ноября 2017 года. Беглый бизнесмен Александр Онищенко признался, что он отец ребенка.

В феврале 2018 года в интервью телеканалу "1+1" Ризатдинова рассказывала, что они с Онищенко поженились, он летом 2018 года опроверг эту информацию.

Против Онищенко, которому в марте исполнилось 50 лет, в Украине открыто уголовное производство. Он с 2016 года проживает за границей. У бизнесмена есть сын и дочь от предыдущих отношений.