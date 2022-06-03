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03 июня, 2022
 
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Роднянский рассказал, какой российская армия останется в учебниках истории

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Роднянский заявил, что главное для российской армии --- мародерство
Роднянский заявил, что главное для российской армии --- мародерство
Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

Российско-украинский продюсер Александр Роднянский в Instagram 2 июня прокомментировал снимок российского танка с награбленными вещами и техникой, сделанный в городе Попасная Луганской области.

"Очень точный снимок фотографа агентства Reuters. Разрушенный город Попасная, русский танк с танкистом, украденные из домов мирных украинцев вещи. Вся квинтэссенция войны в этом кадре. Но фотография эта важна не только как образ войны. Она – свидетельство. Награбленные вещи, которые на танке везет русский солдат, узнала украинская беженка, жительница Попасной [Алина Корнелюк], которая была вынуждена покинуть родной город 24 февраля", – написал он.

Роднянский отметил, что в коробке на фото – новый бойлер, который Корнелюк купила и планировала установить еще до войны, а также скатерть из летнего домика женщины, новые детские простыни с картинками из диснеевских мультиков и красное одеяло; постельным бельем, вероятно, накрыт телевизор или другая техника, которая оставалась в доме.

"Такой русская армия и останется в будущих учебниках истории. С танками, нагруженными ворованной техникой, прикрытой на всякий случай украденными детскими простынями. Все остальное для этих солдат – демилитаризация, денацификация, угроза НАТО и прочее – это обычная пропагандистская ерунда", – заявил Роднянский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Роднянский в первые дни после нападения РФ на Украину осудил российскую агрессию. В последние годы он жил и работал в Москве. 20 марта продюсер заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".

Теги: Россия, Украина, армия, война, танки, агрессия, учебники, Попасная, Александр Роднянский, украинцы, война России против Украины, продюсер
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