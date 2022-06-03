Роднянский рассказал, какой российская армия останется в учебниках истории

"Очень точный снимок фотографа агентства Reuters. Разрушенный город Попасная, русский танк с танкистом, украденные из домов мирных украинцев вещи. Вся квинтэссенция войны в этом кадре. Но фотография эта важна не только как образ войны. Она – свидетельство. Награбленные вещи, которые на танке везет русский солдат, узнала украинская беженка, жительница Попасной [Алина Корнелюк], которая была вынуждена покинуть родной город 24 февраля", – написал он.

Роднянский отметил, что в коробке на фото – новый бойлер, который Корнелюк купила и планировала установить еще до войны, а также скатерть из летнего домика женщины, новые детские простыни с картинками из диснеевских мультиков и красное одеяло; постельным бельем, вероятно, накрыт телевизор или другая техника, которая оставалась в доме.

"Такой русская армия и останется в будущих учебниках истории. С танками, нагруженными ворованной техникой, прикрытой на всякий случай украденными детскими простынями. Все остальное для этих солдат – демилитаризация, денацификация, угроза НАТО и прочее – это обычная пропагандистская ерунда", – заявил Роднянский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Роднянскии * (@alexander.rodnyansky)

Война России против Украины. Главное (обновляется)