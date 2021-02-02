Роналду в постели снялся с младшими детьми и женой

Нападающий итальянского"Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду показал, как отдыхает с тремя детьми – Евой, Матео, Аланой Мартиной и супругой, моделью Джорджиной Родригес.

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фото, на котором запечатлен со своей семьей. Вместе с женой Джорджиной Родригес и младшими детьми, Евой, Матео, Аланой Мартиной, он позировал, лежа под одеялом.

"Дом, милый дом!" – написал он.

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35-летний Роналду выступает на профессиональном уровне с 2002 года. До перехода в "Ювентус" он играл за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал".

У Роналду четверо детей. Его старшего сына Криштиану Роналду родила суррогатная мать в июне 2010 года. Близнецы Ева и Матео также были рождены суррогатной матерью в 2017 году. Алана Мартина родилась 12 ноября 2017 года.

Осенью 2018 года Роналду обручился с моделью Джорджиной Родригес. По информации ABC, в ноябре 2019 года футболист женился на своей избраннице.