Роналду на карантине изменил имидж

Заразившийся коронавирусом нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сменил имидж. В своем Instagram 21 октября он опубликовал фото и видео, на которых видно, что футболист сбрил волосы.
Футболист разместил фрагмент тренировки под музыку на велотренажере.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
“El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas” *
"Успех в жизни измеряется не тем, чего вы достигли, а препятствиями, которые вы преодолеваете", – подписал Роналду свой пост.
Роналду вчера пропустил матч своего клуба с киевским "Динамо". Положительный тест на COVID-19 он получил 13 октября.
35-летний Роналду выступает на профессиональном уровне с 2002 года. До перехода в "Ювентус" он играл за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал".
В конце июля 2020 года Роналду вышел на второе место в рейтинге лучших бомбардиров в истории.