Роналду на карантине изменил имидж

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду во время карантина сбрил волосы. В Instagram он уже опубликовал тренировку на велотренажере.



Заразившийся коронавирусом нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сменил имидж. В своем Instagram 21 октября он опубликовал фото и видео, на которых видно, что футболист сбрил волосы.

Футболист разместил фрагмент тренировки под музыку на велотренажере.

"Успех в жизни измеряется не тем, чего вы достигли, а препятствиями, которые вы преодолеваете", – подписал Роналду свой пост.

Роналду вчера пропустил матч своего клуба с киевским "Динамо". Положительный тест на COVID-19 он получил 13 октября.

35-летний Роналду выступает на профессиональном уровне с 2002 года. До перехода в "Ювентус" он играл за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал".

В конце июля 2020 года Роналду вышел на второе место в рейтинге лучших бомбардиров в истории.