"С ногами явный перебор", "Ужас". Подписчики обвинили Рудковскую в злоупотреблении фильтрами

"Мы открыли пляжный сезон в Сен-Тропе", – сообщила подписчикам Рудковская.

Большинство фолловеров продюсера предположили, что обнародованные снимки были сильно обработаны в фоторедакторе.

"Зачем делать такую длину лап? Ужас, ласты 47-го размера. Плохой фильтр", – высказались подписчики.

"Да, с ногами явный перебор", – заметили пользователи сети.

"Красавица", – поддержали Рудковскую поклонники.

Российское издание "Собеседник" обратило внимание на комментарии подписчиков Рудковской, отметив в заголовке публикации, что они "подняли ее на смех".

Контекст:

Рудковская является продюсером российского артиста Димы Билана. Она замужем. Вместе с фигуристом Евгением Плющенко воспитывает двух сыновей: Александра (2013) и Арсения, который появился в семье в сентябре 2020 года.

От предыдущего брака с российским миллиардером Виктором Батуриным у Рудковской есть два сына: Андрей (2001) и Николай (2002). Андрей – приемный сын Рудковской.

У Плющенко также есть сын Егор (2006) от первой жены Марии Ермак. Супруги развелись в феврале 2008 года.