Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста

Садальский также разместил архивное фото, на котором Басков запечатлен целующим звезду на голове украинской певицы Верки Сердючки, в образе которой выступает артист Андрей Данилко.

"Было время, Коленька Басков взасос в прямом смысле целовал звезду Верки Сердючки, а теперь поливает украинского коллегу грязью. Наверное, забыл, как сам носился с гастролями по Украине и вымаливал в Крыму звание у [бывшего украинского] президента [Леонида] Кучмы. Тогда, в далеком 2004-м, Колю выгнали из Большого театра, певец был в трауре, выпрашивая у главы соседней державы "народного Украины". Взял измором – 18 раз на сцене исполнял песню "Шарманка" перед Кучмой, выпрашивая и напоминая, что мама была чистой украинкой, нося фамилию Еременко. Обессилив от приставаний "банного листа", прилипшего к сцене и охране, президент дал команду на оформление документов", – написал Садальский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Станислав Садальский * (@stas.sadalskiy)