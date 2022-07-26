"Самая лучшая кожа", "Такая великолепная без макияжа!" Кардашян в ванной показала лицо без косметики

"Осветление, увлажнение и сияние с масляными каплями SKKN", – описала она один из продуктов собственного бренда средств по уходу за кожей.
На снимках, сделанных в ванной, Кардашян показала лицо крупным планом, а также погрузилась под воду.
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"Ты такая великолепная без макияжа!" – прокомментировала подписчица ash_kholm.
"Самая лучшая кожа", – отметила она же.
"Такая красивая", – написала c_aroline0_0.
Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".
Модель выпустила семь именных ароматов. Также у нее, помимо бренда косметики, есть именная линия нижнего белья SKIMS.
Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.
Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.