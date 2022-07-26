"Самая лучшая кожа", "Такая великолепная без макияжа!" Кардашян в ванной показала лицо без косметики

"Осветление, увлажнение и сияние с масляными каплями SKKN", – описала она один из продуктов собственного бренда средств по уходу за кожей.

На снимках, сделанных в ванной, Кардашян показала лицо крупным планом, а также погрузилась под воду.

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"Ты такая великолепная без макияжа!" – прокомментировала подписчица ash_kholm.

"Самая лучшая кожа", – отметила она же.

"Такая красивая", – написала c_aroline0_0.