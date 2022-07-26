Бульвар Шоубиз
 
26 июля, 2022
 
Новости

"Самая лучшая кожа", "Такая великолепная без макияжа!" Кардашян в ванной показала лицо без косметики

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кардашян смыла косметику для рекламы уходового средства собственной марки
Кардашян смыла косметику для рекламы уходового средства собственной марки
Фото: kimkardashian / Instagram

41-летняя американская модель Ким Кардашян 25 июля в Instagram опубликовала снимки, для которых позировала без макияжа.

"Осветление, увлажнение и сияние с масляными каплями SKKN", – описала она один из продуктов собственного бренда средств по уходу за кожей.

На снимках, сделанных в ванной, Кардашян показала лицо крупным планом, а также погрузилась под воду.

"Ты такая великолепная без макияжа!" – прокомментировала подписчица ash_kholm.

"Самая лучшая кожа", – отметила она же.

"Такая красивая", – написала c_aroline0_0.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".

Модель выпустила семь именных ароматов. Также у нее, помимо бренда косметики, есть именная линия нижнего белья SKIMS.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Теги: Ким Кардашян, мода и красота, модель, макияж, косметика
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Заместитель командира 63-й бригады ВСУ Черный: Мы победим в ближайшее время. И это будет феерично
  Заместитель командира 63-й бригады ВСУ Черный: Мы победим в ближайшее время. И это будет феерично
Алеся БАЦМАН
  Жданов: Запад может нанести превентивный ядерный удар по России
  Жданов: Запад может нанести превентивный ядерный удар по России
Дмитрий ГОРДОН
Глава ветеранского фонда: Ветераны уже вложили в Украину силы, время, здоровье, и они очень хотят строить страну. Их поддержка – наша большая задача
Глава ветеранского фонда: Ветераны уже вложили в Украину силы, время, здоровье, и они очень хотят строить страну. Их поддержка – наша большая задача
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Самая лучшая кожа", "Такая великолепная без макияжа!" Кардашян в ванной показала лицо без косметики
"Самая лучшая кожа", "Такая великолепная без макияжа!" Кардашян в ванной показала лицо без косметики
"Она очень хотела петь". Jerry Heil призналась, что уговорила родителей отказаться от семейного бизнеса ради мечты матери
"Она очень хотела петь". Jerry Heil призналась, что уговорила родителей отказаться от семейного бизнеса ради мечты матери
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица"
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица"
"Горе. Так опозориться на старости лет". В сети обсуждают новый пост Лолиты о фестивале в аннексированном Крыму
"Горе. Так опозориться на старости лет". В сети обсуждают новый пост Лолиты о фестивале в аннексированном Крыму
"Солнечная красавица". 53-летняя Энистон выложила в сеть пляжное фото
"Солнечная красавица". 53-летняя Энистон выложила в сеть пляжное фото
Лидер группы "Бумбокс" Хлывнюк опубликовал фото с передовой
Лидер группы "Бумбокс" Хлывнюк опубликовал фото с передовой
49-летняя Клум снялась без одежды и белья
49-летняя Клум снялась без одежды и белья
Кондратюк предложил вариант вопроса в визовых анкетах разных стран для россиян
Кондратюк предложил вариант вопроса в визовых анкетах разных стран для россиян
"Настоящий украинский борщ за 30 минут". Рецепт от Златы Огневич с "секретным ингредиентом"
"Настоящий украинский борщ за 30 минут". Рецепт от Златы Огневич с "секретным ингредиентом"
В очках и с заметно отросшей седой бородой. В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник. Фото
В очках и с заметно отросшей седой бородой. В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник. Фото
"Хорошее распределение обязанностей в семье". Макаревич рассказал, что делала его жена, пока он мыл посуду
"Хорошее распределение обязанностей в семье". Макаревич рассказал, что делала его жена, пока он мыл посуду
Мозговая – жене Залужного: У каждого великого мужчины есть та, которая его вдохновляет, дает смысл. Счастья вам, Елена
Мозговая – жене Залужного: У каждого великого мужчины есть та, которая его вдохновляет, дает смысл. Счастья вам, Елена
"В их паре Могилевская оказалась мужиком", "Дикусар в армии, а он в Америке". В сети комментируют переезд Ямы в США в первый день войны
"В их паре Могилевская оказалась мужиком", "Дикусар в армии, а он в Америке". В сети комментируют переезд Ямы в США в первый день войны
Упражнения, которые помогают 53-летней Лопес оставаться в форме. Видео
Упражнения, которые помогают 53-летней Лопес оставаться в форме. Видео
  "Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы
  "Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы
"Едим все свое. Огурцы вот такие!" Галкин похвастался урожаем со своего огорода в Юрмале и заговорил на грузинском. Видео
"Едим все свое. Огурцы вот такие!" Галкин похвастался урожаем со своего огорода в Юрмале и заговорил на грузинском. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 