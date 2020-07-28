"Секс-символ 90-х" Кондулайнен после госпитализации остается под наблюдением врачей

Советская и российская актриса, звезда фильма "Сто дней до приказа" 62-летняя Елена Кондулайнен с 25 июля находится в больнице, куда была доставлена с подозрением на инсульт.

В 90-е годы Кондулайнен снялась обнаженной в картине "Сто дней до приказа" Фото: depositphotos.com

62-летняя советская и российская актриса Елена Кондулайнен, которая 25 июля была доставлена в одну из московских клиник с подозрением на инсульт, в настоящее время находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей. Об этом сообщает МК.ru со ссылкой на пресс-службу театра Луны, в котором работает актриса.

Кондулайнен была доставлена в клинику после того, как внезапно почувствовала недомогание. Издание отмечает, что у актрисы также нарушилась функция речи.

Кондулайнен снялась более чем в 40 фильмах. После того, как актриса оголилась во время съемок картины "Сто дней до приказа", за ней закрепилось звание "секс-символа СССР".

В апреле 2010 года актриса сообщила, что вышла замуж за молодого поклонника.