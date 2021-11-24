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24 ноября, 2021
 
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"Сексапильная кошечка". Седокова позировала в платье, едва прикрывающем грудь

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Седокова: Мы сестры, и нам очень нужно поддерживать друг друга
Седокова: Мы – сестры, и нам очень нужно поддерживать друг друга
Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова 23 ноября на своей странице в Instagram опубликовала ролик, для которого позировала в черном платье в пол с черным лифом из декоративных перьев.

Образ 38-летней певицы дополнил серебристый пояс на голой талии.

"Концентрация женской красоты, энергии, силы и сестринства на премии", – подписала она публикацию, в которой отметила российское издание "Гламур".

Также в подписи к публикации Седокова упомянула слова одной из победительниц, которая попросила женщин "не разжигать войну в комментариях и обсуждениях – кто и как выглядит, кто и что надел, кто толстый, кто худой, кто бедный, кто богатый", и добавила, что "мы – сестры, и нам очень нужно поддерживать друг друга".

"Невероятная", – прокомментировал yakovlev_official.

"Сексапильная кошечка, супердива, мегастар Анюта Седокова, богиня Instagram", – написал danmalinin под постом певицы.

"Шикарная", – отметила ogriusha.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".

У певицы трое детей: две дочери – Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. Сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова.

Сейчас певица замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Пара узаконила отношения в сентябре 2020 года.

Теги: платье, Анна Седокова, певица, грудь
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