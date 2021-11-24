"Сексапильная кошечка". Седокова позировала в платье, едва прикрывающем грудь

Образ 38-летней певицы дополнил серебристый пояс на голой талии.

"Концентрация женской красоты, энергии, силы и сестринства на премии", – подписала она публикацию, в которой отметила российское издание "Гламур".

Также в подписи к публикации Седокова упомянула слова одной из победительниц, которая попросила женщин "не разжигать войну в комментариях и обсуждениях – кто и как выглядит, кто и что надел, кто толстый, кто худой, кто бедный, кто богатый", и добавила, что "мы – сестры, и нам очень нужно поддерживать друг друга".

"Невероятная", – прокомментировал yakovlev_official.

"Сексапильная кошечка, супердива, мегастар Анюта Седокова, богиня Instagram", – написал danmalinin под постом певицы.

"Шикарная", – отметила ogriusha.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".

У певицы трое детей: две дочери – Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. Сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова.

Сейчас певица замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Пара узаконила отношения в сентябре 2020 года.