"Сексуальная мамка с большими сисяндрами", "Хотя бы вареник прикрыла". Волочкова снялась голой в бане

Балерина позирует в кадре в одних плавках, прикрывая грудь банным веником и надев на голову теплую шапку.
"Я попросила поменять мою прошлую печь на эту, потому что та была слишком профессиональной. А теперь я могу поддавать на камни из ковшика, не спускаясь с верхней полки", – написала артистка.
Она также показала фото своей старой печи, сообщив, что планирует выставить ее на продажу. На архивном фото балерина позирует в домашнем костюме и теплых сапогах.
"Ну, как вы умеете поддавать, уже все знают", – прокомментировали пост артистки фолловеры.
"Офигенная, сексуальная мамка с большими сисяндрами", – отреагировали на новое фото балерины пользователи сети.
"Порнобаня. Хотя бы вареник прикрыла, срамота", – написали подписчики артистки.
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Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами.
В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.