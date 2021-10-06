Бульвар Шоубиз
 
06 октября, 2021
 
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"Сексуальная мамка с большими сисяндрами", "Хотя бы вареник прикрыла". Волочкова снялась голой в бане

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Волочкова: Теперь я могу поддавать на камни из ковшика, не спускаясь с верхней полки
Волочкова: Теперь я могу поддавать на камни из ковшика, не спускаясь с верхней полки
Фото: depositphotos.com

Российская балерина Анастасия Волочкова 6 октября разместила в сети фото, на котором запечатлена в бане на фоне своей новой печи.

Балерина позирует в кадре в одних плавках, прикрывая грудь банным веником и надев на голову теплую шапку.

"Я попросила поменять мою прошлую печь на эту, потому что та была слишком профессиональной. А теперь я могу поддавать на камни из ковшика, не спускаясь с верхней полки", – написала артистка. 

Она также показала фото своей старой печи, сообщив, что планирует выставить ее на продажу. На архивном фото балерина позирует в домашнем костюме и теплых сапогах.

"Ну, как вы умеете поддавать, уже все знают", – прокомментировали пост артистки фолловеры.

"Офигенная, сексуальная мамка с большими сисяндрами", – отреагировали на новое фото балерины пользователи сети.

"Порнобаня. Хотя бы вареник прикрыла, срамота", – написали подписчики артистки.

Контекст:

Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театреПосле 2003 года выступает с сольными проектами.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.

Теги: Анастасия Волочкова, балерина, топлес, грудь, баня
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