"Сексуальная мамка с большими сисяндрами", "Хотя бы вареник прикрыла". Волочкова снялась голой в бане

Волочкова: Теперь я могу поддавать на камни из ковшика, не спускаясь с верхней полки Фото: depositphotos.com

Балерина позирует в кадре в одних плавках, прикрывая грудь банным веником и надев на голову теплую шапку.

"Я попросила поменять мою прошлую печь на эту, потому что та была слишком профессиональной. А теперь я могу поддавать на камни из ковшика, не спускаясь с верхней полки", – написала артистка.

Она также показала фото своей старой печи, сообщив, что планирует выставить ее на продажу. На архивном фото балерина позирует в домашнем костюме и теплых сапогах.

"Ну, как вы умеете поддавать, уже все знают", – прокомментировали пост артистки фолловеры.

"Офигенная, сексуальная мамка с большими сисяндрами", – отреагировали на новое фото балерины пользователи сети.

"Порнобаня. Хотя бы вареник прикрыла, срамота", – написали подписчики артистки.

View this post on Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)