Семена чиа: полезные свойства и как их употреблять

Его семена содержат витамины А, С, Е, В1, В2, РР, белки, пищевые волокна, калий, кальций, магний, фосфор, селен, цинк, фосфор и магний, клетчатку, жирные кислоты Омега-3.

Семена чиа ускоряют процесс пищеварения, являются природным антиоксидантом, обеспечивают профилактику сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, блокируют воспалительные процессы в организме, являются антидепрессантом.

Фото: depositphotos.com

Продукт особенно полезен людям, страдающим диабетом, поскольку нормализует содержание глюкозы в крови.

Семена чиа могут навредить только если у человека имеется их индивидуальная непереносимость. Не стоит также употреблять за один раз слишком много семян, чтобы не спровоцировать расстройство желудка. Норма – не более 25 граммов в день.

Не следует налегать на этот продукт перед операциями, поскольку он может провоцировать разжижение крови.

Добавлять в детский рацион семена чиа можно только с пяти лет, сообщает "Полезный сайт". Делать это следует постепенно. В готовые блюда можно положить не более 1/3 чайной ложечки. Если у ребенка не проявится аллергии, дозировку можно будет увеличить.

Фото: depositphotos.com

Калорийность семян чиа достаточно высока (486 ккал на 100 г), но их едят как добавку к основным блюдам. Ими можно обогатить салаты, йогурт, каши, выпечку, творог, рыбу и мясо. Зерна также перетирают в муку и заливают водой или кефиром. Такой коктейль даст заряд энергии и утолит голод.

Необходимо помнить, что семена чиа под воздействием желудочных ферментов увеличиваются. Поэтому стоит применять их крайне дозировано. Благодаря такому своему свойству чиа уменьшают аппетит и оставляют чувство насыщения.