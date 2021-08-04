Бульвар Шоубиз
 
04 августа, 2021
 
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Шарлотка традиционная. Рецепт

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Выпекать шарлотку нужно около 30 минут при температуре 180 &deg;С
Выпекать шарлотку нужно около 30 минут при температуре 180 °С
Фото: depositphotos.com

Август – начало яблочного сезона. Кто-то любит их сырыми, а кто-то предпочитает готовить из них варенье, компоты и десерты. Один из самых популярных десертов с использованием яблок – шарлотка традиционная. Как правильно приготовить шарлотку, рассказала автор кулинарного блога "Air Cake – Десерты и вкусняшки".

Для приготовления понадобится:

  • 4 куриных яйца; 
  • 4 крупных или 12 мелких яблок;
  • 150 г сахара;
  • 150 г муки;
  • 10 г ванильного сахара;
  • цедра одного апельсина;
  • 1 ст. л. жирной сметаны.

Кулинарный эксперт отметила, что сметана придает классическому тесту для шарлотки "особую нежность и невероятный вкус". При желании к яблокам также можно также добавить корицу. 

Перед приготовлением яблоки необходимо разрезать на четыре части, удалив середину. После этого каждую часть яблока нужно разрезать на тонкие дольки.

"В чашу для взбивания разбиваем яйца, добавляем щепотку соли и уже можно разогреть духовку до температуры 180 °С. Яйца совсем немного нужно взбить миксером на средней скорости, а затем добавить к ним ванильный сахар. Увеличиваем скорость взбивания и постепенно добавляем 150 г сахара", – описала алгоритм приготовления кулинарный блогер.

Дальше взбивать смесь необходимо на максимальной скорости около семи минут до образования белой пышной массы, после чего в нее нужно добавить просеянную муку, сметану, цедру апельсина и осторожно все перемешать с помощью деревянной лопатки.

На дно формы для выпекания блогер рекомендует постелить смазанную сливочным маслом бумагу для выпекания. Ее также можно слегка присыпать сахаром.

"Выкладываем на дно часть яблок, сверху покрываем тестом и сверху теста делаем рисунок с помощью оставшихся яблочных долек – яблоки выкладываем от бортика, двигаясь к центру по спирали", – подчеркнула блогер.

Выпекать шарлотку нужно около 30 минут.

ВИДЕО
Видео: Air Cake - Десерты и вкусняшки / YouTube
Теги: кулинария, десерт, рецепт
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