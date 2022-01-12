Шэрон Стоун получила роль во втором сезоне триллера "Бортпроводница" от HBO Max. Она сыграет мать главной героини

Премьера второго сезона "Бортпроводницы" с Шэрон Стоун запланирована на конец 2022 года Фото: ЕРА

Куоко уже опубликовала в Instagram совместное фото со своей сериальной матерью.

"Что ж, я наконец могу поделиться этими новостями. Привет, мам, я люблю тебя", – написала звезда.

Ожидается, что новый сезон "Бортпроводницы" выйдет к концу 2022 года, но точная дата пока не называется.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kaley Cuoco (@kaleycuoco)



