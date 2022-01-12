Шэрон Стоун получила роль во втором сезоне триллера "Бортпроводница" от HBO Max. Она сыграет мать главной героини

Куоко уже опубликовала в Instagram совместное фото со своей сериальной матерью.
"Что ж, я наконец могу поделиться этими новостями. Привет, мам, я люблю тебя", – написала звезда.
Ожидается, что новый сезон "Бортпроводницы" выйдет к концу 2022 года, но точная дата пока не называется.
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Премьера первого сезона американского сериала "Бортпроводница" состоялась в конце 2020 года на HBO Max. Сериал снят по мотивам одноименного романа американского писателя Криса Бохджаляна.
По сюжету главная героиня – стюардесса по имени Кэсси – просыпается после пьянки и видит рядом с собой труп. Ей предстоит выяснить, что произошло, но при этом она опасается обращаться в полицию.