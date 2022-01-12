Бульвар Шоубиз
 
12 января, 2022
 
Новости

Шэрон Стоун получила роль во втором сезоне триллера "Бортпроводница" от HBO Max. Она сыграет мать главной героини

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Премьера второго сезона "Бортпроводницы" с Шэрон Стоун запланирована на конец 2022 года
Премьера второго сезона "Бортпроводницы" с Шэрон Стоун запланирована на конец 2022 года
Фото: ЕРА

Продюсеры американской стриминговой платформы HBO Max утвердили съемки второго сезона комедийного триллера "Бортпроводница" с американской актрисой Кейли Куоко в главной роли. Во втором сезоне в сериале появится также американская актриса Шэрон Стоун – она сыграет Лизу Боуден, мать главной героини Кэсси. Об этом 11 января сообщило издание Deadliene.

Куоко уже опубликовала в Instagram совместное фото со своей сериальной матерью.

"Что ж, я наконец могу поделиться этими новостями. Привет, мам, я люблю тебя", – написала звезда.

Ожидается, что новый сезон "Бортпроводницы" выйдет к концу 2022 года, но точная дата пока не называется.


Контекст:

Премьера первого сезона американского сериала "Бортпроводница" состоялась в конце 2020 года на HBO Max. Сериал снят по мотивам одноименного романа американского писателя Криса Бохджаляна.

По сюжету главная героиня – стюардесса по имени Кэсси – просыпается после пьянки и видит рядом с собой труп. Ей предстоит выяснить, что произошло, но при этом она опасается обращаться в полицию.

Теги: сериал, актриса, Шэрон Стоун, Кейли Куоко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Вершбоу: Путин еще не решился на войну против Украины
Вершбоу: Путин еще не решился на войну против Украины
Елена ПОСКАННАЯ
"Мы наблюдаем определенное примирение с оккупацией". Жены арестованных крымскотатарских журналистов рассказали о жизни в аннексированном Крыму
"Мы наблюдаем определенное примирение с оккупацией". Жены арестованных крымскотатарских журналистов рассказали о жизни в аннексированном Крыму
  Комик Мирзализаде: Стендап мне понравился из-за американских комиков, которые выходили, говорили такие грязные вещи, такие жуткие истории могли рассказывать
  Комик Мирзализаде: Стендап мне понравился из-за американских комиков, которые выходили, говорили такие грязные вещи, такие жуткие истории могли рассказывать
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вау, попа – райское наслаждение". Сопонару прогнулась перед камерой в трусах и крупным планом показала пятую точку
"Вау, попа – райское наслаждение". Сопонару прогнулась перед камерой в трусах и крупным планом показала пятую точку
Шэрон Стоун получила роль во втором сезоне триллера "Бортпроводница" от HBO Max. Она сыграет мать главной героини
Шэрон Стоун получила роль во втором сезоне триллера "Бортпроводница" от HBO Max. Она сыграет мать главной героини
Instagram-модель пыталась забеременеть от спермы рэпера Дрейка, а в результате получила интимные ожоги
Instagram-модель пыталась забеременеть от спермы рэпера Дрейка, а в результате получила интимные ожоги
  "Это лучше, чем сырники", "Обалденно вкусно". Кулинарный блогер показала, как за 30 минут приготовить выпечку из творога
  "Это лучше, чем сырники", "Обалденно вкусно". Кулинарный блогер показала, как за 30 минут приготовить выпечку из творога
"Жопа висит", "Лободицы". 39-летняя Лобода снялась в бикини и крупным планом показала ягодицы
"Жопа висит", "Лободицы". 39-летняя Лобода снялась в бикини и крупным планом показала ягодицы
"О-о-о, ножки", "Горяча и сексуальна". Белла Хадид снялась в нижнем белье и чулках для рекламы Victoria’s Secret
"О-о-о, ножки", "Горяча и сексуальна". Белла Хадид снялась в нижнем белье и чулках для рекламы Victoria’s Secret
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь
"Хороша жопень", "Ягодицы – как ягодка". Каменских обнародовала в сети новые пляжные снимки
"Хороша жопень", "Ягодицы – как ягодка". Каменских обнародовала в сети новые пляжные снимки
"Навку посадят?" На шоу жены пресс-секретаря Путина погиб рабочий. СМИ опубликовали видео из зала
"Навку посадят?" На шоу жены пресс-секретаря Путина погиб рабочий. СМИ опубликовали видео из зала
"Мамасита", "Натуральная красота". 40-летняя супермодель Амбросио снялась топлес
"Мамасита", "Натуральная красота". 40-летняя супермодель Амбросио снялась топлес
"Евровидение 2022". Почти 300 украинских артистов подали заявки на участие в нацотборе
"Евровидение 2022". Почти 300 украинских артистов подали заявки на участие в нацотборе
48-летняя Клум станцевала в откровенном купальнике и засветила на камеру роскошную грудь
48-летняя Клум станцевала в откровенном купальнике и засветила на камеру роскошную грудь
"Это горячо". Экс-супруга Татума Дуан сделала растяжку и показала промежность крупным планом
"Это горячо". Экс-супруга Татума Дуан сделала растяжку и показала промежность крупным планом
"Для меня всегда маленькая". 47-летняя Мозговая показала 28-летнюю дочь
"Для меня всегда маленькая". 47-летняя Мозговая показала 28-летнюю дочь
"Сфабриковали русские". Представитель Уэста опроверг информацию о встрече певца с Путиным в Москве
"Сфабриковали русские". Представитель Уэста опроверг информацию о встрече певца с Путиным в Москве
"Нравлюсь? Правда? Тоже считаю, что неплохо". Возлюбленная Виторгана похвасталась фигурой в секси-бикини
"Нравлюсь? Правда? Тоже считаю, что неплохо". Возлюбленная Виторгана похвасталась фигурой в секси-бикини
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS