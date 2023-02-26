Шмыгаль объяснил, почему президент Украины и министры носят милитари-одежду

Шмыгаль: Невозможно носить костюм и галстук, когда твоя страна одета в униформу и борется за свое существование Фото: Денис Шмигаль / Facebook

"Считайте это дипломатическим этикетом военного времени. Эта одежда связывает нас с защитниками и защитниками, которые отдают свою жизнь за нашу страну", – заявил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, руководство Украины будет носить милитари-одежду до победы над российскими оккупантами.

"Мы будем носить эту форму, пока война не закончится. Она символизирует, что Украина борется и будет продолжать бороться. Невозможно носить костюм и галстук, когда твоя страна одета в униформу и борется за свое существование", – подытожил он.