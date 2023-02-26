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26 февраля, 2023
 
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Шмыгаль объяснил, почему президент Украины и министры носят милитари-одежду

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Шмыгаль: Невозможно носить костюм и галстук, когда твоя страна одета в униформу и борется за свое существование
Шмыгаль: Невозможно носить костюм и галстук, когда твоя страна одета в униформу и борется за свое существование
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкому Focus объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский и украинские министры после полномасштабного вторжения РФ носят милитари-одежду или камуфляж. Перевод интервью 26 февраля опубликовала пресс-служба Кабмина.

"Считайте это дипломатическим этикетом военного времени. Эта одежда связывает нас с защитниками и защитниками, которые отдают свою жизнь за нашу страну", – заявил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, руководство Украины будет носить милитари-одежду до победы над российскими оккупантами.

"Мы будем носить эту форму, пока война не закончится. Она символизирует, что Украина борется и будет продолжать бороться. Невозможно носить костюм и галстук, когда твоя страна одета в униформу и борется за свое существование", – подытожил он.

Контекст:

После 24 февраля 2022 года президент и министры Кабинета министров Украины появляются на публичных мероприятиях в милитари-одежде, отказавшись от костюмов.

Зеленский был в милитари-одежде во время встречи с президентом США Джо Байденом в декабре 2022 года, а также на приеме в Букингемском дворце в Лондоне, где в начале февраля встретился с королем Великобритании Чарльзом III.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, мода и красота, Денис Шмыгаль, мужчины
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