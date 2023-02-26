Шмыгаль: Примирение, сотрудничество с Россией? Не в ближайшие 100 лет

Шмыгаль: Тысячи наших лучших людей погибли не для того, чтобы мы искали компромисс с кровавым террористом и агрессором Фото: kmu.gov.ua

Журналисты спросили, возможно ли когда-нибудь примирение и сотрудничество между россиянами и украинцами.

"Примирение, сотрудничество – нет, не в ближайшие 100 лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризованной", – подчеркнул Шмыгаль.

Он заявил, что Украина готова бороться за свободу и независимость до победы и освобождения всех оккупированных территорий.

"Мы – суверенная страна с международно признанными границами. Единственный компромисс – полный вывод российских войск из Украины в пределах границ 1991 года. Россияне должны прекратить стрелять, остановить агрессию и покинуть нашу территорию. Я считаю, что изменение границ было бы неприемлемым компромиссом и для Европы", – сказал Шмыгаль.

Любые варианты с "замораживанием" войны только сыграют на руку России и приведут к еще одной большой войне, предупредил он.

"Украина не видит никаких компромиссов относительно своей территориальной целостности. Общество этого не допустит. Тысячи наших лучших людей погибли не для того, чтобы мы искали компромисс с кровавым террористом и агрессором, шантажирующим весь мир", – сказал Шмыгаль.