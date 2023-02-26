ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шмыгаль: Примирение, сотрудничество с Россией? Не в ближайшие 100 лет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шмыгаль: Тысячи наших лучших людей погибли не для того, чтобы мы искали компромисс с кровавым террористом и агрессором
Шмыгаль: Тысячи наших лучших людей погибли не для того, чтобы мы искали компромисс с кровавым террористом и агрессором
Фото: kmu.gov.ua

Украинское общество не видит никаких компромиссов относительно территориальной целостности своей страны, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Focus, перевод опубликовала пресс-служба Кабмина.

Журналисты спросили, возможно ли когда-нибудь примирение и сотрудничество между россиянами и украинцами.

"Примирение, сотрудничество – нет, не в ближайшие 100 лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризованной", – подчеркнул Шмыгаль. 

Он заявил, что Украина готова бороться за свободу и независимость до победы и освобождения всех оккупированных территорий.

"Мы – суверенная страна с международно признанными границами. Единственный компромисс – полный вывод российских войск из Украины в пределах границ 1991 года. Россияне должны прекратить стрелять, остановить агрессию и покинуть нашу территорию. Я считаю, что изменение границ было бы неприемлемым компромиссом и для Европы", – сказал Шмыгаль.

Любые варианты с "замораживанием" войны только сыграют на руку России и приведут к еще одной большой войне, предупредил он.

"Украина не видит никаких компромиссов относительно своей территориальной целостности. Общество этого не допустит. Тысячи наших лучших людей погибли не для того, чтобы мы искали компромисс с кровавым террористом и агрессором, шантажирующим весь мир", – сказал Шмыгаль.

Контекст:

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

84% украинцев уверены, что власти Украины не собираются и не пойдут на неприемлемые для страны компромиссы с Россией, свидетельствуют результаты опроса КМИС, опубликованные 6 января.

Теги: Россия, война России против Украины, Денис Шмыгаль, сотрудничество, границы, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Это история о желании иметь сильную страну". Вышел фильм о Сергее Нижнем – человеке из близкого окружения Зеленского. Он умер в 2021 году
  "Это история о желании иметь сильную страну". Вышел фильм о Сергее Нижнем – человеке из близкого окружения Зеленского. Он умер в 2021 году
Галина ГРИШИНА
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так
Галина ГРИШИНА
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме
Галина ГРИШИНА
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона
Галина ГРИШИНА
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР
Галина ГРИШИНА
  I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео
  I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео
Галина ГРИШИНА
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
Галина ГРИШИНА
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
Галина ГРИШИНА
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Галина ГРИШИНА
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
Галина ГРИШИНА
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть
"Я не хочу писать о войне". Dantes рассказал о работе над новым альбомом, в который войдут песни на украинском языке
"Я не хочу писать о войне". Dantes рассказал о работе над новым альбомом, в который войдут песни на украинском языке
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я вижу, как умирает моя семья". Ющенко рассказал, почему они разъехались с женой (117590)
2
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации (59393)
3
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР (50693)
4
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть (47961)
5
Рэпер Otoy о треке Потапа: Это жесткое дерьмо. Буковельские лыжники, которые будут под этот трек тусить, еще больше будут оторваны от войны (28081)
6
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так (24384)
7
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона (22181)
8
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме (21759)
 
 
 
 