Шмыгаль: Примирение, сотрудничество с Россией? Не в ближайшие 100 лет

Журналисты спросили, возможно ли когда-нибудь примирение и сотрудничество между россиянами и украинцами.
"Примирение, сотрудничество – нет, не в ближайшие 100 лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризованной", – подчеркнул Шмыгаль.
Он заявил, что Украина готова бороться за свободу и независимость до победы и освобождения всех оккупированных территорий.
"Мы – суверенная страна с международно признанными границами. Единственный компромисс – полный вывод российских войск из Украины в пределах границ 1991 года. Россияне должны прекратить стрелять, остановить агрессию и покинуть нашу территорию. Я считаю, что изменение границ было бы неприемлемым компромиссом и для Европы", – сказал Шмыгаль.
Любые варианты с "замораживанием" войны только сыграют на руку России и приведут к еще одной большой войне, предупредил он.
"Украина не видит никаких компромиссов относительно своей территориальной целостности. Общество этого не допустит. Тысячи наших лучших людей погибли не для того, чтобы мы искали компромисс с кровавым террористом и агрессором, шантажирующим весь мир", – сказал Шмыгаль.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
84% украинцев уверены, что власти Украины не собираются и не пойдут на неприемлемые для страны компромиссы с Россией, свидетельствуют результаты опроса КМИС, опубликованные 6 января.