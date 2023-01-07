84% украинцев уверены, что власти Украины не пойдут на неприемлемые для страны компромиссы с Россией – опрос

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В то же время 7% опрошенных допускают, что украинская власть готова и может пойти на компромиссы с РФ, которые неприемлемы для Украины.

Еще 9% респондентов затруднились с ответом.

Социологи отмечают, что в ходе сентябрьского опроса 87% украинцев сказали, что не верят в готовность властей идти на компромиссы со страной-агрессором. 5% граждан тогда придерживались противоположного мнения.

Опрос проводился с 4-го по 27 декабря среди украинцев старше 18 лет во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий. Всего опрошено 2005 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Граждан, выехавших за границу после 24 февраля, не опрашивали. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)