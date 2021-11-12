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12 ноября, 2021
 
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Шоумен и блогер Алексей Дурнев отсудил у телеканала "ТЕТ" свое имя

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Алексей Дурнев подал в суд на телекомпанию почти полтора года назад
Алексей Дурнев подал в суд на телекомпанию почти полтора года назад
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Печерский районный суд Киева признал недействительным четыре свидетельства на торговую марку, зарегистрированную на телекомпанию "ТЕТ", в названии которой упоминается фамилия бывшего ведущего канала, шоумена и блогера Алексея Дурнева. Об этом сообщило издание "Главком" со ссылкой на решение суда от 16 сентября 2021 года.

Недействительными признаны свидетельства на торговые марки "Дурнев", "Дурнєв", "Дурнев+1", "Дурнєв+1".

Судебный иск Дурнев подал в мае 2020 года. В нем было указано, что еще осенью 2017-го он подал заявку в Украинский институт интеллектуальной собственности ("Укрпатент") на регистрацию своего знака для товаров и услуг. В регистрации ему было отказано, поскольку схожие названия уже были закреплены за "ТЕТ".

Дурнев настоял, что не давал согласия на использование своего имени, как того требует закон Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг". "ТЕТ" не согласился с доводами своего бывшего ведущего и потребовал от Дурнева доказательства, что он был известен на момент подачи телеканалом заявок в "Укрпатент".

Адвокат шоумена, говорится в статье, такие доказательства предоставил, в том числе скриншоты с YouTube-канала, датированные 2011–2013 годами. Кроме того, был предоставлен вывод экспертизы интеллектуальной собственности, в котором утверждается, что Дурнев стал известен еще в 2011 году как ведущий проекта "Люмпены", очень популярного в социальной сети "ВКонтакте". Именно после этого проекта шоумена пригласили на "ТЕТ".

Суд принял во внимание доводы представителя истца и вынес решение в его пользу.

Контекст:

Дурнев родился в 1986 году в Мариуполе Донецкой области. Окончил Харьковский национальный университет радиоэлектроники (специальность – "защита информации в компьютерных системах и сетях").

Начал сотрудничать со СМИ в школьные годы. Писал статьи на музыкальные темы в мариупольское издание "Поколение Икс". В Харькове работал на сайте "Городской дозор".

После окончания вуза переехал в Киев. Сотрудничал с политтехнологом и продюсером Владимиром Петровым, у которого был свой продакшен. Вел шоу "Дурнев +1", "Богиня шопинга" на телеканале ТЕТ, был ведущим утреннего шоу "Пробудись" на телеканале "НЛО TV".

Сейчас развивает свой YouTube-канал, на который подписано 630 тыс. человек. На канале выходят разные видеопроекты шоумена, в том числе "Дурнев смотрит сторис" и "Еда Дурнева".

Дважды, в 2014-м и 2015 годах, баллотировался в народные депутаты, но проиграл выборы. 

Теги: Алексей Дурнев, иск, суд, блогер
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