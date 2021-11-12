Шоумен и блогер Алексей Дурнев отсудил у телеканала "ТЕТ" свое имя

Алексей Дурнев подал в суд на телекомпанию почти полтора года назад Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Недействительными признаны свидетельства на торговые марки "Дурнев", "Дурнєв", "Дурнев+1", "Дурнєв+1".

Судебный иск Дурнев подал в мае 2020 года. В нем было указано, что еще осенью 2017-го он подал заявку в Украинский институт интеллектуальной собственности ("Укрпатент") на регистрацию своего знака для товаров и услуг. В регистрации ему было отказано, поскольку схожие названия уже были закреплены за "ТЕТ".

Дурнев настоял, что не давал согласия на использование своего имени, как того требует закон Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг". "ТЕТ" не согласился с доводами своего бывшего ведущего и потребовал от Дурнева доказательства, что он был известен на момент подачи телеканалом заявок в "Укрпатент".

Адвокат шоумена, говорится в статье, такие доказательства предоставил, в том числе скриншоты с YouTube-канала, датированные 2011–2013 годами. Кроме того, был предоставлен вывод экспертизы интеллектуальной собственности, в котором утверждается, что Дурнев стал известен еще в 2011 году как ведущий проекта "Люмпены", очень популярного в социальной сети "ВКонтакте". Именно после этого проекта шоумена пригласили на "ТЕТ".

Суд принял во внимание доводы представителя истца и вынес решение в его пользу.