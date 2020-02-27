Шварценеггер привел в офис двух пони, где их встретил аллигатор

Американский актер Арнольд Шварценеггер покормил животных печеньем и миндалем в своем офисе.

У Шварценеггера живут два пони – Виски и Лулу Скриншот: schwarzenegger / Instagram

72-летний американский актер и политик Арнольд Шварценеггер на своей персональной странице в Instagram опубликовал видео, показав, как кормит своих питомцев – двух пони Виски и Лулу.

"В этот раз я привел и Лулу", – сообщил подписчикам актер.

Животные чувствовали себя в помещении спокойно и уверенно – миновав лежащего на полу возле бильярдного стола двухметрового аллигатора, пони подошли к столу с угощениями.

Скриншот: schwarzenegger / Instagram

Шварценеггер на камеру покормил Виски и Лулу печеньем и миндальными орехами.

Скриншот: schwarzenegger / Instagram

Подписчиков актера удивил не визит пони, а присутствие в помещении неподвижно лежащего на ковре аллигатора.

Скриншот: schwarzenegger / Instagram

В комментариях люди признались, что сперва подумали, будто бы им это показалось.

View this post on Instagram This time I brought LuLu too. A post shared by Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) on Feb 25, 2020 at 2:40pm PST

У Шварценеггера живут два пони – Виски и Лулу. В марте 2019 года актер показал поклонникам, как занимается спортом вместе с пони по имени Виски.

Арнольд Шварценеггер родился в Австрии в 1947 году. Актер стал знаменит после съемок в трилогии "Терминатор", а также в фильмах "Красная жара", "Конан-варвар", "Конан-разрушитель" и "Хищник". В 2003–2011 годах он дважды занимал пост губернатора Калифорнии.