Шварценеггер привел в офис двух пони, где их встретил аллигатор

72-летний американский актер и политик Арнольд Шварценеггер на своей персональной странице в Instagram опубликовал видео, показав, как кормит своих питомцев – двух пони Виски и Лулу.
"В этот раз я привел и Лулу", – сообщил подписчикам актер.
Животные чувствовали себя в помещении спокойно и уверенно – миновав лежащего на полу возле бильярдного стола двухметрового аллигатора, пони подошли к столу с угощениями.
Шварценеггер на камеру покормил Виски и Лулу печеньем и миндальными орехами.
Подписчиков актера удивил не визит пони, а присутствие в помещении неподвижно лежащего на ковре аллигатора.
В комментариях люди признались, что сперва подумали, будто бы им это показалось.
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У Шварценеггера живут два пони – Виски и Лулу. В марте 2019 года актер показал поклонникам, как занимается спортом вместе с пони по имени Виски.
Арнольд Шварценеггер родился в Австрии в 1947 году. Актер стал знаменит после съемок в трилогии "Терминатор", а также в фильмах "Красная жара", "Конан-варвар", "Конан-разрушитель" и "Хищник". В 2003–2011 годах он дважды занимал пост губернатора Калифорнии.