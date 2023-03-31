"Скорая помощь для всех мам". Tarabarova выпустила восемь песен для детей. Аудио

"Это как скорая помощь для всех мам, потому что теперь за настроение ваших солнышек будет отвечать музыка, а вам больше не нужно будет тысячу раз повторять "чистим зубы", "одеваемся" и другие фразы. Мамы точно поймут, о чем идет речь”, – анонсировала альбом певица в Instagram.
В начале февраля артистка, рассказывая о детском альбоме, подчеркнула, "делает ставку на детей".
"С них надо начинать. Я сейчас пишу детский альбом. Для чего? Чтобы они "малышариков" (герои российского мультсериала. – "ГОРДОН") не слушали в YouTube. Чтобы был на украинском классный материал. Я делаю, чтобы своим же детям было что включить. У нас не было этого материала. Был, но мало. И некачественный. А надо делать качественно и на украинском", – рассказала тогда артистка.
Тарабарова родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.
В 2008 году она стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.
Артистка замужем за режиссером Алексеем Бондарем, они поженились осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию (2020). В ноябре 2022 года певица сообщила, что вскоре в третий раз станет матерью.