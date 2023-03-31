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31 марта, 2023
 
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"Скорая помощь для всех мам". Tarabarova выпустила восемь песен для детей. Аудио

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Tarabarova: У нас не было этого материала. Был, но мало. И некачественный. А надо делать качественно и на украинском
Tarabarova: У нас не было этого материала. Был, но мало. И некачественный. А надо делать качественно и на украинском
Фото: TARABAROVA (official) / Facebook

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 31 марта презентовала "Дитячий альбом", в который вошли восемь композиций для детей. Альбом размещен на всех музыкальных площадках, включая Spotify.

"Это как скорая помощь для всех мам, потому что теперь за настроение ваших солнышек будет отвечать музыка, а вам больше не нужно будет тысячу раз повторять "чистим зубы", "одеваемся" и другие фразы. Мамы точно поймут, о чем идет речь”, – анонсировала альбом певица в Instagram.

В начале февраля артистка, рассказывая о детском альбоме, подчеркнула, "делает ставку на детей". 

"С них надо начинать. Я сейчас пишу детский альбом. Для чего? Чтобы они "малышариков" (герои российского мультсериала. – "ГОРДОН") не слушали в YouTube. Чтобы был на украинском классный материал. Я делаю, чтобы своим же детям было что включить. У нас не было этого материала. Был, но мало. И некачественный. А надо делать качественно и на украинском", – рассказала тогда артистка.

Контекст:

Тарабарова родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.

В 2008 году она стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.

Артистка замужем за режиссером Алексеем Бондарем, они поженились осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию (2020). В ноябре 2022 года певица сообщила, что вскоре в третий раз станет матерью

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: музыка, дети, Светлана Тарабарова, певица, Tarabarova, альбом
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