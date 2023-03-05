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05 марта, 2023
 
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"Життя триває". Tarabarova выпустила клип с участием своих детей. В ролике они одеты в свитера от украинского бренда. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Для съемки Tarabarova выбрала свитер от украинского бренда Vihola
Для съемки Tarabarova выбрала свитер от украинского бренда Vihola
Фото: vihola.shop / Instagram

Украинская певица Tarabarova 4 марта на своем канале в YouTube презентовала клип на свою новую песню "Життя триває".

"Для меня это не просто песня, это попытка рассказать о происходящем в стране, о своих ощущениях здесь, сегодня и сейчас, но без шароварщины и кринжа. Она как луч солнца, которого мы все так ждем", – рассказала артистка, анонсируя трек.

В клипе певицы в том числе снялись ее сын Иван и дочь Мария, дети украинского ведущего Тимура Мирошниченко Мия и Марк, а также дочь рэпера Yarmak Мия.

Артистка и дети выбрали для съемки свитера от украинского бренда Vihola. Об этом сообщается на странице бренда в Instagram.

ВИДЕО
Видео: TARABAROVAcom / YouTube
Контекст:

Тарабарова родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.

В 2008 году она стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.

Артистка замужем за режиссером Алексеем Бондарем, они поженились осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию (2020).

Осенью 2022 года артистка призналась, что ради своих детей они начали с мужем говорить в быту на украинском языке.

Бренд Vihola был основан в 2022 году Ириной Омельченко и ее дочерью Элиной Ландау. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Tarabarova
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