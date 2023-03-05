  "Життя триває". Tarabarova выпустила клип с участием своих детей. В ролике они одеты в свитера от украинского бренда. Видео

"Для меня это не просто песня, это попытка рассказать о происходящем в стране, о своих ощущениях здесь, сегодня и сейчас, но без шароварщины и кринжа. Она как луч солнца, которого мы все так ждем", – рассказала артистка, анонсируя трек.

В клипе певицы в том числе снялись ее сын Иван и дочь Мария, дети украинского ведущего Тимура Мирошниченко Мия и Марк, а также дочь рэпера Yarmak Мия.

Артистка и дети выбрали для съемки свитера от украинского бренда Vihola. Об этом сообщается на странице бренда в Instagram.

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Видео: TARABAROVAcom / YouTube