  "Життя триває". Tarabarova выпустила клип с участием своих детей. В ролике они одеты в свитера от украинского бренда. Видео

"Для меня это не просто песня, это попытка рассказать о происходящем в стране, о своих ощущениях здесь, сегодня и сейчас, но без шароварщины и кринжа. Она как луч солнца, которого мы все так ждем", – рассказала артистка, анонсируя трек.
В клипе певицы в том числе снялись ее сын Иван и дочь Мария, дети украинского ведущего Тимура Мирошниченко Мия и Марк, а также дочь рэпера Yarmak Мия.
Артистка и дети выбрали для съемки свитера от украинского бренда Vihola. Об этом сообщается на странице бренда в Instagram.
Тарабарова родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.
В 2008 году она стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.
Артистка замужем за режиссером Алексеем Бондарем, они поженились осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию (2020).
Осенью 2022 года артистка призналась, что ради своих детей они начали с мужем говорить в быту на украинском языке.
Бренд Vihola был основан в 2022 году Ириной Омельченко и ее дочерью Элиной Ландау.