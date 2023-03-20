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20 марта, 2023
 
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Скрипка выступил для украинских защитников в Бахмуте. Фото

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Скрипка: Безусловно, есть усталость, но наши ребята крайне мотивированы и сильны духом
Скрипка: Безусловно, есть усталость, но наши ребята крайне мотивированы и сильны духом
Фото предоставлено командой Скрипки

Украинский певец, фронтмен группы "Воплі Відоплясова" (ВВ) Олег Скрипка выступил с концертами перед украинскими защитниками в Бахмуте. Об этом сообщается в пресс-релизе, который предоставлен изданию "ГОРДОН".

Выступления артиста состоялись по инициативе движения "Культурный десант", основателем которого является украинский певец Коля Серга.

"Такие концерты не просто поднимают боевой дух и позволяют выразить свою поддержку, но и помогают эмоционально восстановиться. Нам всем важно – и военным, и музыкантам  хоть немного отойти от реалий войны и ненадолго погрузиться в музыкальный мир лирики и патетики. Большинство наших воинов почти год принимают участие в боевых действиях. Поэтому пообщаться с ними, поддержать их, вместе укрепить веру в нашу победу  важно",  отметил Скрипка. – Безусловно, есть усталость, но наши ребята крайне мотивированы и сильны духом. Не знаю, кто больше заряжается: ребята от моей музыки или я от их стальной воли". 


Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц. Атаки врага на пяти направлениях на востоке Украины продолжаются уже несколько недель. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

Российским оккупантам "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Олег Скрипка, концерт, война России против Украины, Бахмут, певец
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