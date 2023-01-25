Бульвар Шоубиз
 
25 января, 2023
 
Новости

Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны"

В РФ призвали лишить Слепакова гражданства и внести в реестр "иноагентов"
В РФ призвали лишить Слепакова гражданства и внести в реестр "иноагентов"
Фото: slepakovsemyon / Instagram

Российский поэт и сценарист Семен Слепаков 24 января в Instagram разместил ролик, в котором исполнил под гитару сатирическую песню "Колыбельная".

В песне артист от имени российской матери обращантся к трехлетнему сыну Ванюше, рассказывая ему, что их главные враги – это "укронацисты".

Героиня песни осуждает своего среднего сына, который работает айтишником  в Европе, и восхваляет старшего, который "целых девять месяцев страну защищал", а теперь ему "мэр пообещал поставить красивый памятник".

"Ой, да то не волки воют за околицей 
Это вьюга затянула песню свою.
Ты не плачь, сыночек, ты успокойся
Баю-баю, баю, баюшки-баю,
Баю-баю-баю, баюшки-баю.

Злобной вьюги зря боишься ты, сыночка,
Просто слишком мал еще ты и душою чист,
Есть у нас страшнее враг, моя кровиночка,
Этот враг, сыночек, – укронацист!

От него, проклятого, все наши невзгоды
Если бы не он могли бы жить-не тужить,
Очень жаль, Ванюша, что тебе лишь три года,
И не можешь ты пойти укропов крошить.

Баюшки-баю, баюшки-баю,
Ничего нет лучше смерти в бою,
Ничего нет лучше смерти в бою,
Баю-баюшки-баю!

А твой средний брат стал, Ванюша, предателем,
Боже, его грешного спаси и прости!
Не послушал, Вань, ни отца он, ни матери
И специалистом стал каких-то айти.

Его не отмолишь никакими молитвами,
Он теперь в Европе у сатрапа в плену.
Коротает ночи там небось с содомитами
И не в Бога верует, а в сатану.

Баю-бай, баю-бай,
Все враги подохнут, а мы попадем в рай,
Все враги подохнут, а мы попадем в рай,
Баю-бай, баю-бай.

А братик твой старший ушел по контракту
Родину не продал за латте и чизкейк
Постоял за други своя и за правду,
А что плохое пишут про него – это фейк.

А теперь героем воротился обратно,
Целых девять месяцев страну защищал
Скоро мы ему установим оградку
И красивый памятник – мэр обещал. 

Я про брата, Ваня, так скажу тебе, милый,
Светлую о нем память в сердце храня,
Для того, сыночек, я вам жизнь подарила,
Чтобы отдавали вы ее за меня.

Быть должна я, Ванечка, сильна и упряма,
У победы, Ванечка, такая цена.
Может быть, не очень я хорошая мама,
Но зато великая, сынок, я страна,
Но зато великая я, Ваня, страна.

Баю-бай, баю-бай,
Поскорее засыпай,
А не то придет бабай", – спел Слепаков.

После публикации этой композиции в РФ призвали лишить Слепакова гражданства и внести в реестр "иноагентов". С таким требованием, сообщается на российском пропагандистском сайте ТАСС, выступили представили фонда защиты национального исторического наследия. 

Она заявили, говорится в публикации, что Слепаков "иронизирует над чувствами патриотизма граждан РФ, которые готовы ради своей страны пожертвовать самым ценным и даже собственной жизнь".

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Слепаков осудил российскую агрессию. В апреле российские СМИ писали, что Слепаков был замечен в Израиле.

Музыкант в октябре в новой песне высмеял президента РФ Владимира Путина, угрожающего ядерным ударом.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Семен Слепаков, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Линартович о ранениях в Соледаре: У меня один глаз не видит, ухо не слышит. Ни о чем не жалею. Это мой выбор
  Линартович о ранениях в Соледаре: У меня один глаз не видит, ухо не слышит. Ни о чем не жалею. Это мой выбор
  Яценюк: Убежден, что даже такой подонок, как Путин, сейчас сидит и чешет свою лысину, думая, зачем он начал войну
  Яценюк: Убежден, что даже такой подонок, как Путин, сейчас сидит и чешет свою лысину, думая, зачем он начал войну
Дмитрий ГОРДОН
"Какого черта мы ждем?" Джонсон написал статью об Украине: призвал утроить помощь Киеву и дать самолеты
"Какого черта мы ждем?" Джонсон написал статью об Украине: призвал утроить помощь Киеву и дать самолеты
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны"
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны"
Галина ГРИШИНА
Крупин продал на аукционе гильзу за 70 тыс. грн, чтобы купить авто для защитников Бахмута. Фото
Крупин продал на аукционе гильзу за 70 тыс. грн, чтобы купить авто для защитников Бахмута. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Козла полюбиш, а з рогами будеш ти". Исполнительница хита "Ванька-встанька" выпустила новый трек. Видео
  "Козла полюбиш, а з рогами будеш ти". Исполнительница хита "Ванька-встанька" выпустила новый трек. Видео
Галина ГРИШИНА
Ефросинина во время интервью с Квитковой высказалась о съемках Добрынина в одном проекте с Тимати
Ефросинина во время интервью с Квитковой высказалась о съемках Добрынина в одном проекте с Тимати
Галина ГРИШИНА
Апанасенко продала крылья от своего костюма "Воин света" за $10,1 тыс. в поддержку украинских защитников
Апанасенко продала крылья от своего костюма "Воин света" за $10,1 тыс. в поддержку украинских защитников
Галина ГРИШИНА
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль презентовала свою первую коллекцию женской одежды. Хитом стали колготки с принтом "ЗСУ". Фото
Тина Кароль презентовала свою первую коллекцию женской одежды. Хитом стали колготки с принтом "ЗСУ". Фото
Галина ГРИШИНА
Квиткова рассекретила свой рост и вес
Квиткова рассекретила свой рост и вес
"Кто-то еще соскучился по летнему солнцу?" 47-летняя Лонгория позировала в бикини, подогнув одну ногу
"Кто-то еще соскучился по летнему солнцу?" 47-летняя Лонгория позировала в бикини, подогнув одну ногу
"Немного фото и мотивации из спортзала". Бех-Романчук снялась на полу в шортах и топе
"Немного фото и мотивации из спортзала". Бех-Романчук снялась на полу в шортах и топе
Соавтора мультсериала "Рик и Морти" исключили из проекта после обвинений в домашнем насилии
Соавтора мультсериала "Рик и Морти" исключили из проекта после обвинений в домашнем насилии
Галина ГРИШИНА
  The Enlightenment. Мадонна предстала в образе Иисуса и Девы Марии в новом фильме. Видео
  The Enlightenment. Мадонна предстала в образе Иисуса и Девы Марии в новом фильме. Видео
Как приготовить винегрет. Рецепт от эксперта
Как приготовить винегрет. Рецепт от эксперта
"Я не один в желании помочь, но не знал, как это сделать". Американский кантри-певец Пейсли стал послом платформы United24
"Я не один в желании помочь, но не знал, как это сделать". Американский кантри-певец Пейсли стал послом платформы United24
Клум станцевала в прозрачном платье и без бюстгальтера
Клум станцевала в прозрачном платье и без бюстгальтера
Мотивирующие высказывания Зеленского. Подборка
Мотивирующие высказывания Зеленского. Подборка
Виктория ВОРОНИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 