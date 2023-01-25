Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны"

В песне артист от имени российской матери обращантся к трехлетнему сыну Ванюше, рассказывая ему, что их главные враги – это "укронацисты".

Героиня песни осуждает своего среднего сына, который работает айтишником в Европе, и восхваляет старшего, который "целых девять месяцев страну защищал", а теперь ему "мэр пообещал поставить красивый памятник".

"Ой, да то не волки воют за околицей –

Это вьюга затянула песню свою.

Ты не плачь, сыночек, ты успокойся

Баю-баю, баю, баюшки-баю,

Баю-баю-баю, баюшки-баю.

Злобной вьюги зря боишься ты, сыночка,

Просто слишком мал еще ты и душою чист,

Есть у нас страшнее враг, моя кровиночка,

Этот враг, сыночек, – укронацист!

От него, проклятого, все наши невзгоды

Если бы не он могли бы жить-не тужить,

Очень жаль, Ванюша, что тебе лишь три года,

И не можешь ты пойти укропов крошить.

Баюшки-баю, баюшки-баю,

Ничего нет лучше смерти в бою,

Ничего нет лучше смерти в бою,

Баю-баюшки-баю!

А твой средний брат стал, Ванюша, предателем,

Боже, его грешного спаси и прости!

Не послушал, Вань, ни отца он, ни матери

И специалистом стал каких-то айти.

Его не отмолишь никакими молитвами,

Он теперь в Европе у сатрапа в плену.

Коротает ночи там небось с содомитами

И не в Бога верует, а в сатану.

Баю-бай, баю-бай,

Все враги подохнут, а мы попадем в рай,

Все враги подохнут, а мы попадем в рай,

Баю-бай, баю-бай.

А братик твой старший ушел по контракту

Родину не продал за латте и чизкейк

Постоял за други своя и за правду,

А что плохое пишут про него – это фейк.

А теперь героем воротился обратно,

Целых девять месяцев страну защищал

Скоро мы ему установим оградку

И красивый памятник – мэр обещал.

Я про брата, Ваня, так скажу тебе, милый,

Светлую о нем память в сердце храня,

Для того, сыночек, я вам жизнь подарила,

Чтобы отдавали вы ее за меня.

Быть должна я, Ванечка, сильна и упряма,

У победы, Ванечка, такая цена.

Может быть, не очень я хорошая мама,

Но зато великая, сынок, я страна,

Но зато великая я, Ваня, страна.

Баю-бай, баю-бай,

Поскорее засыпай,

А не то придет бабай", – спел Слепаков.

После публикации этой композиции в РФ призвали лишить Слепакова гражданства и внести в реестр "иноагентов". С таким требованием, сообщается на российском пропагандистском сайте ТАСС, выступили представили фонда защиты национального исторического наследия.

Она заявили, говорится в публикации, что Слепаков "иронизирует над чувствами патриотизма граждан РФ, которые готовы ради своей страны пожертвовать самым ценным и даже собственной жизнь".