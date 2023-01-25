Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны"

В песне артист от имени российской матери обращантся к трехлетнему сыну Ванюше, рассказывая ему, что их главные враги – это "укронацисты".
Героиня песни осуждает своего среднего сына, который работает айтишником в Европе, и восхваляет старшего, который "целых девять месяцев страну защищал", а теперь ему "мэр пообещал поставить красивый памятник".
"Ой, да то не волки воют за околицей –
Это вьюга затянула песню свою.
Ты не плачь, сыночек, ты успокойся
Баю-баю, баю, баюшки-баю,
Баю-баю-баю, баюшки-баю.
Злобной вьюги зря боишься ты, сыночка,
Просто слишком мал еще ты и душою чист,
Есть у нас страшнее враг, моя кровиночка,
Этот враг, сыночек, – укронацист!
От него, проклятого, все наши невзгоды
Если бы не он могли бы жить-не тужить,
Очень жаль, Ванюша, что тебе лишь три года,
И не можешь ты пойти укропов крошить.
Баюшки-баю, баюшки-баю,
Ничего нет лучше смерти в бою,
Ничего нет лучше смерти в бою,
Баю-баюшки-баю!
А твой средний брат стал, Ванюша, предателем,
Боже, его грешного спаси и прости!
Не послушал, Вань, ни отца он, ни матери
И специалистом стал каких-то айти.
Его не отмолишь никакими молитвами,
Он теперь в Европе у сатрапа в плену.
Коротает ночи там небось с содомитами
И не в Бога верует, а в сатану.
Баю-бай, баю-бай,
Все враги подохнут, а мы попадем в рай,
Все враги подохнут, а мы попадем в рай,
Баю-бай, баю-бай.
А братик твой старший ушел по контракту
Родину не продал за латте и чизкейк
Постоял за други своя и за правду,
А что плохое пишут про него – это фейк.
А теперь героем воротился обратно,
Целых девять месяцев страну защищал
Скоро мы ему установим оградку
И красивый памятник – мэр обещал.
Я про брата, Ваня, так скажу тебе, милый,
Светлую о нем память в сердце храня,
Для того, сыночек, я вам жизнь подарила,
Чтобы отдавали вы ее за меня.
Быть должна я, Ванечка, сильна и упряма,
У победы, Ванечка, такая цена.
Может быть, не очень я хорошая мама,
Но зато великая, сынок, я страна,
Но зато великая я, Ваня, страна.
Баю-бай, баю-бай,
Поскорее засыпай,
А не то придет бабай", – спел Слепаков.
После публикации этой композиции в РФ призвали лишить Слепакова гражданства и внести в реестр "иноагентов". С таким требованием, сообщается на российском пропагандистском сайте ТАСС, выступили представили фонда защиты национального исторического наследия.
Она заявили, говорится в публикации, что Слепаков "иронизирует над чувствами патриотизма граждан РФ, которые готовы ради своей страны пожертвовать самым ценным и даже собственной жизнь".
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После полномасштабного вторжения РФ в Украину Слепаков осудил российскую агрессию. В апреле российские СМИ писали, что Слепаков был замечен в Израиле.
Музыкант в октябре в новой песне высмеял президента РФ Владимира Путина, угрожающего ядерным ударом.