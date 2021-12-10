  "Слишком шикарно". Loboda оголилась полностью

"Я так долго ждала этой ночи! Потому что эта песня – электрический жучок. А теперь проверим, произойдет ли это и с вами", – написала она.

Пост певица сопроводила своим снимком, на котором запечатлена лежащей голой в снегу.

"Слишком шикарно!" – отметила подписчица angelina_alekseeva003.

Полностью песню можно прослушатьна YouTube-канале Loboda.

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Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Певица жила в РФ, а 6 августа заявила, что два года назад приобрела дом в Европе.