"Случайное фото, а столько шума". Пугачева рассказала, как в ее Instagram появилось неудачное селфи

Пугачева: Я повернулась, чтобы посмотреть, как помада у меня там Фото: pugacheva_alla_ / Instagram

18 января Пугачева выложила в Instagram свое фото, которое стало поводом для обсуждения в соцсетях. Поклонники артистки сочли снимок неудачным, а некоторые даже не узнали ее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алла Пугачева (@_alla.pugacheva)

"Ну не такая ты! Совсем другое лицо", – заверил певицу стилист, когда она рассматривала на экране своего телефона то самое селфи.

"Я повернулась, чтобы посмотреть, как помада у меня там", – объяснила Пугачева.

"Случайное фото, а столько шума. Пугачева и телефон – несовместимые вещи", – подытожил Гуляев.

Скриншот: igorgulyaevofficial / Instagram