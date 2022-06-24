  Служащий в теробороне Алиев о Зеленском: Вову я поддерживаю. Он реально человек со стальными яйцами

"Зеленского Вову я поддерживаю. Он реально человек со стальными яйцами. Это президент, который не бросил страну, – заявил Алиев. – То, что за него 73% проголосовали, – они сделали правильный выбор".
Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Зеленский – шестой украинский президент.
В мае 2022 года, после открытого вторжения России в Украину, Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии авторитетного американского ежедневника Time – за него проголосовали более 3,3 млн опрошенных, то есть 5%. Журнал связал первое место Зеленского с войной России против Украины, указав, что президент Украины является символом того, "как должен действовать глава государства". Второе место в рейтинге занял основатель SpaceX и гендиректор Tesla, американский бизнесмен Илон Маск – он набрал 3,5% голосов.