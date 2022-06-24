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25 июня, 2022
 
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Служащий в теробороне Алиев о Зеленском: Вову я поддерживаю. Он реально человек со стальными яйцами

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Зеленский шестой украинский президент
Зеленский – шестой украинский президент
Фото: ЕРА

Бывший украинский футболист российского происхождения Александр Алиев, который после нападения РФ на Украину вступил в ряды территориальной обороны ВСУ, 21 июня в интервью YouTube-каналу "Профутбол Digital" высказался в поддержку президента Украины Владимира Зеленского.

"Зеленского Вову я поддерживаю. Он реально человек со стальными яйцами. Это президент, который не бросил страну, – заявил Алиев. – То, что за него 73% проголосовали, – они сделали правильный выбор".

ВИДЕО
Видео: ПРОФУТБОЛ Digital / YouTube
Контекст:

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году.  Зеленский – шестой украинский президент.

В мае 2022 года, после открытого вторжения России в Украину, Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии авторитетного американского ежедневника Time – за него проголосовали более 3,3 млн опрошенных, то есть 5%. Журнал связал первое место Зеленского с войной России против Украины, указав, что президент Украины является символом того, "как должен действовать глава государства". Второе место в рейтинге занял основатель SpaceX и гендиректор Tesla, американский бизнесмен Илон Маск – он набрал 3,5% голосов.

Теги: Александр Алиев, Владимир Зеленский, война России против Украины
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