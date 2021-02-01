"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку

Украинский продюсер Руслан Евдокименко 30 января в Instagram разместил совместное фото со своей мамой, певицей Софией Ротару.
"Снежный уикенд", – подписал он снимок.
На фото артистка запечатлена с распущенными волосами в расстегнутом пуховике розового цвета, а ее сын – в куртке и кепке.
Евдокименко и Ротару позируют на фоне заснеженной ели. Сын артистки отметил, что снимок был сделан в Киеве.
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Ротару родилась в 1947 году в селе Маршинцы Черновицкой области.
Ротару – обладательница званий "Народная артистка СССР", "Герой Украины". В репертуаре певицы есть песни на украинском, русском, молдавском, английском, болгарском, сербском, французском, итальянском, испанском, польском, немецком языках.
В 1968 году певица вышла замуж за украинского артиста Анатолия Евдокименко. Руслан Евдокименко – ее единственный сын. Муж певицы умер в 2002 году в возрасте 60 лет от инсульта.
В браке у Руслана и Светланы Евдокименко родилось двое детей – Анатолий (1994) и София (2001).