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20 марта, 2020
 
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Собчак назвала Богомолова своим первым мужчиной

Российская телеведущая Ксения Собчак показала снимок своего супруга, режиссера Константина Богомолова.

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Собчак: Мой первый и единственный мужчина! После обнуления
Собчак: Мой первый и единственный мужчина! После обнуления
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram фото своего второго официального мужа, режиссера Константина Богомолова. 

"Мой первый и единственный мужчина! После обнуления", – написала она.

"А сколько обнулений было?" – спросила в комментариях _lyubovi.

"Ну поменьше, чем у некоторых", – ответила ей Собчак.

В своем посте Собчак использовала терминологию, актуальную в российских политических реалиях. 16 марта Конституционный суд РФ признал закон о поправке в конституцию РФ соответствующим основному закону страны. Среди прочего закон содержит норму о так называемом обнулении президентских сроков Путина. Согласно выводу суда, президент РФ сможет вновь участвовать в выборах вне зависимости от числа сроков, в течение которых он занимал должность главы государства на момент вступления в силу изменений в конституцию.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.

С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.

Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.

Теги: Ксения Собчак, Константин Богомолов
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