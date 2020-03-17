Собчак продемонстрировала объятия с сыном

Российская телеведущая Ксения Собчак показала фото с сыном из личного архива и рассказала о карантине в связи с коронавирусом.

Собчак: Кто-то не ходит больше в детский сад и каждое утро – с мамой! Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram фото объятий со своим сыном Платоном. Снимок был сделан во время отдыха в одной из жарких стран.

"Есть и хорошие новости: кто-то не ходит больше в детский сад и каждое утро – с мамой!" – написала Собчак 16 марта.

Отец ребенка – российский актер Максим Виторган.

С Виторганом Собчак жила в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016 года.

7 марта 2019 года пара объявила о расставании. Второй муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. По данным ВОЗ на 16 марта, коронавирусом инфицировано 168 019 человек в более чем 140 странах, 6610 человек скончались. Большинство заболевших – 81 077 человек – жители Китая.

В России, по официальным данным, количество инфицированных коронавирусом 16 марта увеличилось до 93 человек, под наблюдением – 15 тыс. человек. Летальных случаев в РФ не зафиксировано.