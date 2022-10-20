"Спасибо, что была с нами". Коллеги вспоминают погибшую актрису Марину Поплавскую

"Трудно вспоминать тот день, когда тебя не стало. Очень часто говорю с тобой, особенно сейчас, когда страна проходит страшные испытания. Но я знаю, что ты с нами и помогаешь своей особой энергией. Чувствую, что ты бы сейчас сказала: "Все будет Украина". Люблю навсегда, Мариночка!" – написала у себя на странице в Instagram актриса Виктория Булитко.
"Мы все помним, какой она была, а была она разной: крутой, уязвимой, железной, хрупкой, но навсегда верной подругой, добрым человеком, который никому не желал зла, и великой артисткой, которая обожала своего зрителя и расцветала при каждой встрече с ним. Спасибо, что была с нами. Будем помнить всегда", – написал актер Егор Крутоголов.
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20 октября 2018 года возле села Милая Киево-Святошинского района на автодороге Киев – Чоп произошла авария, в результате которой Поплавская погибла.
В автобусе, который ехал из Львова в Киев, находилось 14 актеров "Дизель Шоу". В момент столкновения пассажиры автобуса спали. Поплавская сидела впереди, рядом с водителем.
В феврале 2019 года полиция после завершения расследования установила, что авария произошла по вине водителя – он не справился с управлением. В полиции отметили, что водитель сотрудничал со следствием и полностью признал свою вину.