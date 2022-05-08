Бульвар Шоубиз
 
08 мая, 2022
 
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"Спасибо за вдохновение в такие темные времена". Каменских назвала Потапа именно тем мужчиной, о котором мечтала

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Каменских вышла замуж за Потапа в 2019 году
Каменских вышла замуж за Потапа в 2019 году
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских назвала своего мужа, украинского певца и продюсера Потапа (Алексея Потапенко) именно тем мужчиной, о котором мечтала. Об этом она написала 8 мая в Instagram, посвятив публикацию его 41-летию.

"Я всегда мечтала о мужчине, с которым будет не страшно, с которым будет безопасно, а главное – весело. Который окутает своим теплом и любовью. Ты невероятный и очень добрый человек, и я благодарна вселенной за тебя. Спасибо за творчество, за вдохновение и за светлый позитивный вайб, особенно в такие темные времена. Я тебя люблю, мой мишка", – написала артистка.

Контекст:

Каменских и Потапенко выступали в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

Потап выступает с группой Mozgi, основанной в 2015 году. В дискографии коллектива семь студийных альбомов.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.

После нападения РФ на Украину Каменских выступает за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

Ее муж все это время в социальных сетях выступал в поддержку Украины, разоблачая фейки российской пропаганды, но не говорил о своем местонахождении.

Украинский певец Позитив, который вместе с Потапом является участником группы Mozgi, 14 апреля в эфире канала "Украина" рассказал, что Потап уехал из Украины еще до войны.

29 апреля Каменских обнародовала в сети их первое совместное фото, сделанное после начала войны, перестав скрывать, что артист находится за пределами Украины.

Теги: Настя Каменских, семья, Потап, Алексей Потапенко
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