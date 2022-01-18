Бульвар Шоубиз
 
18 января, 2022
 
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Спасительный сервис доставки цветов: от 101 розы к восторгу!

 
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Цветы умеют рассказывать истории. При этом каждый услышит то, что нужно
Цветы умеют рассказывать истории. При этом каждый услышит то, что нужно
Фото: kvitochka.kiev.ua

На душе столько всего, а сказать не получается… Люди в 2022-м привыкли общаться стикерами и гифками. А когда дело доходит до обличения в слова собственных чувств, не могут сказать и двух предложений.

Самое обидное, что в голове столько мыслей! В сердце столько чувств! Но как выпустить их наружу? И самое главное – сделать понятными для другого человека...

Надо же, чтобы собеседника не просто унесло потоком фраз. Хочется, чтобы он осознал, кожей почувствовал каждое из сказанных слов.

Стоп! Очередной мем или смайлик подождут в сохраненном. Иногда нужно заказать доставку цветов, а букет скажет все сам.

Фото: kvitochka.kiev.ua
Фото: kvitochka.kiev.ua

Где взять свежие цветы среди зимы?

Январская вьюга, как и февральский дождь – не повод оставлять дам без букетов. Гордо вышагивать по гололеду навстречу цветочному киоску не придется!

Нужны телефон, интернет и банковская карта. Из этих исходников получаются самые шикарные букеты во всей столице. Если заказывать их в Kvitochka, конечно. Здесь можно круглосуточно сделать заказ на любой букет, а доставка цветов в Киеве от интернет-магазина Kvitochka – это сервис, проверенный годами и многочисленными отзывами благодарных клиентов. Доставляются цветы, выращенные в Украине и за ее пределами. Ассортимент букетов и цветочных композиций впечатляет. 

Есть два способа отправить цветы по назначению:

  1. Заказать через сайт.
  2. Позвонить менеджеру.

Оба варианта доступны круглосуточно.

Ночью и днем дежурят не только составители букетов, но и курьеры. Как только флорист закончит собирать композицию из роз и лент, курьер сразу отвезет ее по адресу.

Розы нужны строго в 15.47? Значит, в 15.46 получательнице позвонят и попросят встретить курьера у двери.

ВИДЕО
Видео: Доставка цветов Киев интернет магазин Kvitochka / YouTube

О чем говорят цветы?

Цветы умеют рассказывать истории. При этом каждый услышит то, что нужно. В этом особая магия ароматных бутонов: не умея говорить, они передают чувства намного точнее, чем лучшие из Homo sapiens.

Девушка, обнимая букет из 101 розы, услышит едва различимый шепот: "Я люблю тебя". Шепот настолько тихий, что его легко спутать с внутренним голосом. В то же время цветы говорят так отчетливо, что невозможно сопротивляться.

Поэтому 101 розу купить в Киеве – популярное решение. Мужчины не очень понимают, как это работает. Но знают твердо: этот букет все объяснит. У некоторых срабатывает память об уроках математики. Тогда они делают нехитрое заключение: 101 – это, конечно, не миллион. Но цифры те же. А значит, хит Пугачевой точно заиграет в голове (а может, и в телефоне) у получательницы.

Фото: kvitochka.kiev.ua
Фото: kvitochka.kiev.ua

Кому дарят букет из 101 розы?

Главные клиенты цветочных магазинов – рыцари современности. На каждом углу – видео из TikTok и суши на заказ. В такой обстановке мужчина, который в состоянии купить цветы с доставкой, ценится как редчайший экземпляр исчезающего вида. Примерно так же, как женщина, умеющая приготовить обед сама, не бегая в кафетерий за углом.

Кому дарят огромный букет роз? Конечно же, возлюбленной. Той, от упоминания имени которой звенит в ушах и кувыркается где-то в районе сердца. Уже очень скоро будет особенный повод подарить 101 розу – День святого Валентина. В День Влюбленных, 14 февраля, всем дамам сердца мужчины преподносят цветы. 

Зачем оформлять заказ цветов в Киеве? Чтобы любимая девушка поняла: кто-то в этой Вселенной готов ради нее на подвиги.

Но у цветов есть и дополнительные функции, они:

  • вызывают счастливую улыбку в течение секунды после вручения;
  • обостряют желание фотографироваться;
  • доступно объясняют, что все в этой жизни будет хорошо;
  • вынуждают простить виновного, даже если пока не хочется.

Ученые доказали: женщина с цветами в 100 раз счастливее женщины без цветов. Представители советского кинематографа поняли это раньше, но теперь и доказательная база есть. Мужчинам не отвертеться – придется нести букеты.

Фото: kvitochka.kiev.ua
Фото: kvitochka.kiev.ua

Лучший подарок для мамы

Охапки роз приятны всем леди. Даже если эта леди много лет готовила по утрам овсянку и застала времена, где стиральная машина была роскошью.

Мамам можно дарить цветы с доставкой по Киеву. Они очень радуются. Возможно, это их первая доставка в принципе. Что до цветов…

Такое редко спрашивают у мам. Хотя можно задать вопрос:

– Мам, а какой букет был в твоей жизни самым запоминающимся?

Ответы обычно примерно одинаковые:

– Букет васильков от твоего папы.

– Мальчик соседский на клумбе нарвал. Мне тогда первый раз цветы подарили.

– Ты из школы принесла. Вы тогда оригами на трудах учились делать.

Удивить этих женщин будет несложно. Доставка цветов Киев быстро исправит положение вещей в их цветочном рейтинге.

В 2022-м делать чудеса для любимых стало удобнее. А разве радовать главных людей в жизни – не основная задача? Среди отчетов, рабочих встреч и срочных созвонов важно найти пять минут, чтобы подарить любимой восторг, запах весны и 101 розу на прикроватную тумбочку.

Фото: kvitochka.kiev.ua
Фото: kvitochka.kiev.ua

Теги: цветы, подарки
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