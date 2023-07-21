Бульвар Шоубиз
 
21 июля, 2023
 
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Спирс после длительной паузы выпустила новый трек Mind Your Business. Аудио

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Спирс обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись"
Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись"
Фото: ЕРА

Американская певица Бритни Спирс 21 июля презентовала трек под названием Mind Your Business, который записала вместе с американским рэпером will.i.am.

Композиция опубликована на YouTube-канале артиста. За несколько часов композиция собрала почти 100 тыс. прослушиваний.

Это первая композиция артистки после того, как в сентябре 2022 года она выпустила клип на песню Hold Me Closer, которую записала вместе с британским артистом Элтоном Джоном. Режиссером клипа стала украинка Таню Муиньо.

ВИДЕО
Аудио: will i am / YouTube
Контекст:

Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родились два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С января 2008 года Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике. 29 сентября 2021 года судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Бритни Спирс, песня
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