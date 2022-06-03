Стало известно, где теперь намерена выступать замалчивающая российскую агрессию в Украине Ани Лорак

Певица намерена приступить к гастрольной деятельности осенью 2022 года. Ани Лорак анонсировала свое шоу в Германии и Чехии.

Всего запланировано восемь концертов. Стоимость билетов колеблется в диапазоне €35–149.

В описании концертного тура Ани Лорак назвала себя "одной из самых востребованных певиц современности".

Исполнительница отменила концерты в РФ, но, вероятно, остается там. В контактах на ее сайте указан номер российского оператора.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину. Сейчас ее страница в Instagram удалена.

Ани Лорак еще осенью 2021 года, объясняя, почему переехала в Россию, назвала себя деревом любви.

"Во мне много любви, поэтому я хочу ее дарить. Я дерево любви. Мне нечего бояться. Я птичка, которая дарит музыку без границ. Птичка всегда хочет летать, ей надо много места. Мне в Украине было тесно", – признавалась она в интервью программе "ЖВЛ" на "1+1".

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Ани Лорак.