Старший сын 56-летнего Виктора Павлика показал единственную дочь музыканта

"С днем рождения, родная. Люблю", – написал он, отметив, что это фото сестры является его любимым снимком.

Контекст:

56-летний Виктор Павлик – отец четверых детей. Александр Павлик (1984) – его первенец. Кристина (1987) – единокровная сестра Александра Павлика и единственная дочь артиста.

Средний сын певца, Павел Павлик (1999), рожденный в браке с танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Летом 2021 года Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз – у него родился сын Михаил. Матерью ребенка является четвертая жена певца, блогер и его концертный директор Екатерина Репяхова.