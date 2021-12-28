Жена Виктора Павлика показала его отца Франека

Жена артиста отметила, что вместе с мужем и сыном Михаилом находится в гостях у проживающей в Теребовле свекрови – матери певца.

"Франек. Папа Виктора Павлика", – подписала снимок Репяхова.

Отец Павлика изображен на фото молодым в форме моряка.

Контекст:

Виктор Павлик родился в 1965 году в городе Теребовля Тернопольской области, где сейчас проживает его мать. О совем отце артист публично не вспоминает. В 1997 году вышел его первый сольный альбом "Шикидым". В 2016 году Павлику присвоено звание народного артиста Украины.

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.