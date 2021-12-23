Бульвар Шоубиз
 
23 декабря, 2021
 
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"Я долгие годы учила этому своего мужа". Четвертая жена Виктора Павлика заявила, что публичная ссора укрепила их брак

Репяхова: Идем дальше! К нашим целям и мечтам
Репяхова: Идем дальше! К нашим целям и мечтам
Фото: repyahovakate / Instagram

Жена и концертный директор украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова считает, что недавняя публичная ссора с мужем укрепила их семью. Об этом она написала 22 декабря в Instagram.

О том, что в отношениях Репяховой и Павлика возник конфликт, стало известно 18 декабря 2021 года, когда жена артиста публично заявила, что муж ее "очень обидел". Репяхова тогда призналась, что не уверена, останутся ли они с Павликом после этого вместе.

Причин случившегося она называть тогда не стала, но ее заявление прозвучало вскоре после того, как Днепровский суд Киева отказал ей в удовлетворении иска против третьей жены Павлика, танцовщицы Ларисы Созаевой о защите чести и достоинства.

Поводом для обращения в суд, по словам Репяховой, стали публичные оскорбления в ее адрес со стороны Созаевой – она назвала молодую супругу артиста "тварью". Тогда в конфликт между бывшей и нынешней женами впервые вмешался Павлик, встав на сторону Репяховой.

Спустя несколько дней после своего заявления о ссоре с мужем жена артиста призналась, что поводом для семейного скандала стал другой человек, но его имя не назвала.

По словам Репяховой, после этой ссоры они приняли решение вместе "идти дальше к целям".

"Кризис в отношениях имеет два очевидных направления своего разрешения: пара может завершить свое существование и разойтись или выйти на более высокий уровень отношений. Из-за того, что мы склонны выбирать плохой мир вместо хорошей войны, многие пары и распадаются просто из-за накопившихся обид, недопонимания, страха заявить о своих желаниях. Как важно говорить, как важно слышать! Я долгие годы учила этому своего мужа. Идем дальше! К нашим целям и мечтам", – написала она.

Контекст:

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Теги: скандал, Виктор Павлик, семья, Екатерина Репяхова
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