27-летняя Репяхова после ссоры с Павликом засветила перед зеркалом сосок

Она позировала в светлых брюках и белом прозрачном топе, под тканью которого выделялся сосок. Репяхова отметила это место яркой линией в приложении для обработки фото, а правую часть груди прикрыла рукой.
В комментарии к фото Репяхова поделилась со своими фолловерами планами на день.
Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.
Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.
Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.
18 декабря 2021 года Репяхова заявила, что муж ее "очень обидел". Причин случившегося Репяхова называть тогда не стала, но ее заявление прозвучало вскоре после того, как Днепровский суд Киева отказал ей в удовлетворении иска против Созаевой о защите чести и достоинства. Поводом для обращения в суд, по словам Репяховой, стали публичные оскорбления в ее адрес со стороны Созаевой – она назвала молодую супругу артиста "тварью". После слов Созаевой в конфликт впервые вмешался Павлик, встав на сторону Репяховой.
Спустя несколько дней жена артиста призналась, что поводом для семейного скандала стал другой человек, но его имя не назвала.