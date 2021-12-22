27-летняя Репяхова после ссоры с Павликом засветила перед зеркалом сосок

В декабре Репяхова призналась, что у нее с Павликом возник конфликт Фото: repyahovakate / Instagram

Она позировала в светлых брюках и белом прозрачном топе, под тканью которого выделялся сосок. Репяхова отметила это место яркой линией в приложении для обработки фото, а правую часть груди прикрыла рукой.

В комментарии к фото Репяхова поделилась со своими фолловерами планами на день.