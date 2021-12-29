"Ух ты, да вы все на одно лицо", "Три поколения счастливых глаз". Шестимесячный сын Павлика удивил сходством с 81-летней матерью певца

"Миша у бабушки", – подписал фото певец.

"Ух ты, да вы все на одно лицо", – заметили пользователи сети.

"Три поколения счастливых глаз", – написали поклонники артиста.

Контекст:

Виктор Павлик родился в 1965 году в городе Теребовля Тернопольской области, где сейчас проживает его 81-летняя мать. О совем отце артист публично не вспоминает. В 1997 году вышел его первый сольный альбом "Шикидым". В 2016 году Павлику присвоено звание народного артиста Украины.

В мае 2020 года Павлик женился на своем концертном директоре Екатерине Репяховой. Она младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.