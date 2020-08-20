Стефанко показала, как выглядит после родов. Фото

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" Олеся Стефанко, ставшая мамой в первый раз, обнародовала фото с патчами под глазами.

Стефанко: Я так хорошо сплю после рождения ребенка, что уже могу делать это с открытыми глазами Фото: olesiastefanko / Instagram

31-летняя "первая вице-мисс Вселенная 2011" Олеся Стефанко показала в Instagram, как выглядит после родов. Для фото она позировала с патчами под глазами.

"Я так хорошо сплю после рождения ребенка, что уже могу делать это с открытыми глазами", – написала она.

В своем блоге Стефанко дала советы для здорового сна. Она отметила, что нужно следить за естественным циклом бодрствования и сна, не спать более 30 минут днем, не поддаваться сонливости.

"Если вы чувствуете сонливость после еды, не садитесь на диван. Просто займитесь чем-нибудь, например, вымойте посуду, позвоните другу или протрите мебель. Если вы поддаетесь сонливости, у вас, вероятно, будут проблемы со сном по ночам", – заявила она.

Также Стефанко посоветовала проводить больше времени на свежем воздухе и держать шторы открытыми, а также избегать контакта с яркими экранами в течение одного-двух часов до сна, спать в темной комнате и не смотреть ночью телевизор.

О рождении сына Стефанко сообщила 10 августа, о беременности – 21 апреля.

В 2016 году она вышла замуж за белорусского программиста Сержа Алисеенко. Пара живет в США.