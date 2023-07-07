Бульвар Шоубиз
 
07 июля, 2023
 
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Ступка, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения: Выходил ли я на сцену выпивши? Было 50 г коньяка. Но это не выпивши

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Ступка: Хочешь выпить ну отработай. Приедь домой, открой бутылку коньяка или того же вина
Ступка: Хочешь выпить – ну отработай. Приедь домой, открой бутылку коньяка или того же вина
Скуриншот: Говорить Суханов / YouTube

Украинский актер Остап Ступка выходил на сцену после того, как употреблял алкогольные напитки. Об этом он заявил в интервью, которое 7 июля вышло на YouTube-канале украинского ведущего Алексея Суханова.

"Когда-нибудь ты выходжил на сцену выпивши?" – спросил у Ступки Суханов.

"Было 50 г коньяка. Было. Но это не выпивши. Это корифеи выходили  это практиковали. Корифеи практиковали. Это было... Они говорили  для горла, для голоса, – отметил Ступка. – Хочешь выпить  ну отработай. Приедь домой, открой бутылку коньяка или того же вина, сядь себе с семьей и выпей. Ну кто тебе запретит? Но чтобы на сцене...".

Контекст:

Остап Ступка служит в Национальном драматическом театре имени Франко.

5 апреля СМИ сообщили, что Ступка совершил ДТП. Актер на своем автомобиле Range Rover въехал в припаркованный Mitsubishi, внутри которого находился 38-летний мужчина. После столкновения этот человек получил травмы и был госпитализирован, а Ступка задержан правоохранителями. У актера зафиксировали 1,62 промилле алкоголя в крови.

Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими им в состоянии опьянения. Ступке грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет. 

Вечером 5 апреля Ступке сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

6 апреля Шевченковский суд Киева избрал Ступке меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 5 июня. Подозреваемого освободили в зале суда. 5 июня суд продлил Ступке домашний арест до 5 июля включительно.

Во время заседания Ступка заявил, что со своей стороны обязуется оказывать "всяческую помощь" потерпевшему, включая выздоровление и лечение в последующей его жизни.

3 июля Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно Ступки, сообщило "Суспільне". Слушания состоятся в ближайшие дни в Голосеевском районном суде.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: алкоголь, Остап Ступка, актер
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