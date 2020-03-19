Сумская призналась, что рожала во время землетрясения

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась воспоминаниями о родах: первые – в экстремальных условиях, вторые – после тяжелой беременности.

Сумская о первой беременности: На всю жизнь это запомнила Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина", что ее первые роды проходили во время землетрясения.

"На всю жизнь это запомнила. Захожу в кабинет, сидит мой прекрасный врач, акушер-гинеколог, и вдруг он справа так вж-ж-ж – и поехал. Я так: "Землетрясение!" Представьте себе картину: бегут все беременные с такими животами, впереди врачи. А позади мужчины. И чего-то беременные быстрее бегут, чем мужчины", – рассказала она.

Сумская отметила, что, несмотря на эмоциональное потрясение, первые роды прошли без осложнений.

"А уже вторая беременность у меня была очень тяжелой. Я приехала уже с большим давлением. 220 на 120, это какой-то такой был очень редкий диагноз, гестоз беременных. И меня сразу положили на операционный стол и сделали кесарево сечение. Так появилась моя Анечка", – рассказала актриса.

У Ольги Сумской две дочери: Антонина (1990) и Анна (2002). Отец Антонины – актер Евгений Паперный, первый супруг Сумской, отец Анны – второй муж Сумской, актер Виталий Борисюк.

Сейчас старшая дочь Сумской ждет второго ребенка. Об этом она сообщила в январе 2020 года. Антонина замужем за российским актером Владимиром Яглычем. У пары есть дочь Ева, которая родилась в 2017 году.