Суп-пюре из моркови. Рецепт полезного блюда для детей и взрослых

Клопотенко отметил, что подобный рецепт есть в школьном меню, которое он разрабатывал, с ремаркой, что там он адаптирован под реалии столовых.

"Но принцип повсюду одинаков: научить украинцев думать о наших продуктах, ценить их, опираться на сезонность и развиваться через еду. И да, еда имеет сильное культурно-социальное влияние, но об этом немного позже", – написал Клопотенко.

Для приготовления супа необходимо нарезать небольшими кусками 250 г моркови, 100 г корня сельдерея, 100 г лука. Обжарить на растительном масле лук до прозрачности. Добавить имбирь с куркумой и держать на сковороде еще 2–3 минуты. Переложить овощи в кастрюлю, залить 500 мл воды, бросить лавровый лист и варить 10 минут.

Достать лавровый лист и взбить все составляющие.

Добавить соль по вкусу и варить еще 2–3 минуты. По желанию можно обогатить вкус супа базиликом.

"Готовится этот суп чертовски просто и быстро. Сделайте его дома, и тогда, думаю, вы лучше будете понимать идею, которую я пытаюсь донести через школьное питание", – заявил Клопотенко.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.