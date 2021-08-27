Супруг 38-летней Джамалы обнародовал трогательное поздравление жене

"С твоим днем от всего нашего мужского коллектива", – написал он.

Контекст:

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) родилась 27 августа 1983 года в городе Ош, Кыргызстан. Выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.

В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Стокгольме, Джамала исполняла композицию о депортации своего народа "1944".

Джамала и Сулейманов зарегистрировали брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая (2020).